Хореограф Тутберидзе и Загитова не поздоровались с Медведевой после проката
Хореограф группы российского специалиста Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и фигуристка Алина Загитова после прокатов прошли мимо Евгении Медведевой и Брайана Орсера, не поздоровавшись, передает корреспондент «Газеты.Ru».
В это время Медведева со своим новым наставником заканчивали общаться с несколькими журналистами, а Глейхенгауз и Загитова направлялись на общее собрание фигуристов.
Реклама
Вскоре Медведева также отправилась на встречу, где снова не пересеклась с людьми из группы Тутберидзе. Сначала фигуристка заняла место рядом с Полиной Цурской, которая является ученицей Елены Буяновой, а затем пересела к подошедшему Орсеру.
Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Медведевой и Загитовой.