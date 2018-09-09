Хореограф Тутберидзе и Загитова не поздоровались с Медведевой после проката

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Хореограф группы российского специалиста Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз и фигуристка Алина Загитова после прокатов прошли мимо Евгении Медведевой и Брайана Орсера, не поздоровавшись, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В это время Медведева со своим новым наставником заканчивали общаться с несколькими журналистами, а Глейхенгауз и Загитова направлялись на общее собрание фигуристов.

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Вскоре Медведева также отправилась на встречу, где снова не пересеклась с людьми из группы Тутберидзе. Сначала фигуристка заняла место рядом с Полиной Цурской, которая является ученицей Елены Буяновой, а затем пересела к подошедшему Орсеру.

Ранее Татьяна Тарасова оценила выступление Медведевой и Загитовой.