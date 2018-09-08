Международный союз биатлонистов утвердил новую дисциплину
Международный союз биатлонистов (IBU) на конгрессе в хорватском Порече утвердил новую дисциплину, сообщает ТАСС.
С нового сезона появится гонка с общего старта с 60 спортсменами. Впервые она состоится в рамках финала Кубка IBU, который пройдет в марте в Италии.
Регламент классического масс-старта IBU менять не стал, как и раньше, в нем будут участвовать 30 биатлонистов, состав которых определят результаты конкретных соревнований и общий зачет сезона.
Поскольку стрельбище зачастую рассчитано на 30 биатлонистов, гонка с общего старта будет проходить так: по прошествии 2,5 км дистанции стрелять будет первая половина участников, вторая — отправится на второй круг и займет огневой рубеж по прошествии 5 км.
Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал решение IBU не восстанавливать в правах СБР.