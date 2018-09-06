Марадона может стать главным тренером мексиканского клуба
Председатель правления брестского «Динамо» Диего Марадона может покинуть свой пост и возглавить мексиканский клуб «Дорадос де Синалоа», сообщает «Советский спорт».
О возможности этих событий проинформировал журналист TyC Sports Мартин Аревало.
Надеюсь, он получит эту работу. Завтра мы можем стать свидетелями назначения Марадоны в «Дорадос де Синалоа». Это хорошая возможность для него вновь стать главным тренером», — написал Аревало в своем инстаграме.
Ранее Марадона с опозданием поздравил Лукашенко с днем рождения.