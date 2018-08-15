В Госдуме призвали оштрафовать футболиста ПАОКа Хачериди

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Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищев считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен оштрафовать игрока ПАОКа Евгения Хачериди за то, что тот продемонстрировал щитки с украинским флагом во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского «Спартака», передает RT.

«Уверен, просто так это не пройдёт. У «Спартака» очень требовательные болельщики, а сам клуб достаточно авторитетный и уважаемый не только в России, но и в мире. Такие поступки не должны оставаться безнаказанными. Считаю, московский клуб четко отреагирует на это. А клубу ПАОК надо быть внимательнее. Думаю, как клуб, так и игрок должны быть оштрафованы», — заявил Свищев.

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Ответный матч закончился со счетом 0:0, по итогам двух встреч вперед прошла греческая команда, «Спартак» сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Ранее комитет по этике РФС раскритиковал игрока ПАОКа Хачериди.