МОК: хоккейный турнир может быть исключен из программы Олимпийских Игр

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель рассказал о возможных изменениях в проведении мужского олимпийского хоккейного турнира на предстоящей Олимпиаде в Пекине. Об этом в своем официальном твиттер-аккаунте сообщает комментатор TSN Герд Мюллер.

По словам журналиста, Международный Олимпийский комитет (МОК) имеет 4 варианта проведения турнира:

1. Олимпиада проводится с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), как это было в период с 1998 по 2014 годы.

2. Олимпиада проводится без участия игроков НХЛ, как это было до 1998 года и в 2018 году.

3. Хоккейный Олимпийский турнир будет проводиться по аналогии с футбольным, где максимальный возраст игроков составит 23 года.

4. Хоккейный Олимпийский турнир вовсе будет исключен из программы Игр.

По словам Фазеля, любой из этих вариантов может быть утвержден.

Ранее сообщалось, что глава ИИХФ не удивился высокому уровню организации ЧМ-2018.

