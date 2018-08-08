Отступные перешедшего в «Челси» голкипера стали рекордными
Испанский голкипер Кепа Аррисабалаги официально перешел из «Атлетика» в лондонский «Челси», сообщает Sport24.
Английская команда активировал пункт об отступных в контракте 23-летнего вратаря — € 80 млн.
Эти отступные стали рекордными, трансфер голкипера стал самым дорогим в истории вратарей. Предыдущий рекорд продржался недолго: эти летом из «Ромы» в «Ливерпуль» перешел бразильский вратарь Алисон Бекер за € 73 млн.
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По информации СМИ, Кепа в ближайшее время должен прибыть в Лондон для завершения перехода в «Челси».
Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет 19-летнего вратаря «Атлетика».