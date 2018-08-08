Отступные перешедшего в «Челси» голкипера стали рекордными

<img src="//img.gazeta.ru/files3/384/11594384/ariss-pic905-895x505-27555.jpg">

Испанский голкипер Кепа Аррисабалаги официально перешел из «Атлетика» в лондонский «Челси», сообщает Sport24.

Английская команда активировал пункт об отступных в контракте 23-летнего вратаря — € 80 млн.

Эти отступные стали рекордными, трансфер голкипера стал самым дорогим в истории вратарей. Предыдущий рекорд продржался недолго: эти летом из «Ромы» в «Ливерпуль» перешел бразильский вратарь Алисон Бекер за € 73 млн.

Реклама

По информации СМИ, Кепа в ближайшее время должен прибыть в Лондон для завершения перехода в «Челси».

Ранее сообщалось, что «Челси» подпишет 19-летнего вратаря «Атлетика».