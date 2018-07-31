Футбольный агент предложил пари гендиректору «Локомотива»
Футбольный агент Дмитрий Селюк предложил генеральному директору московского «Локомотива» Илье Геркусу заключить пари.
«Я готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что «Локомотив» по итогам сезона не попадет в первую тройку. Это однозначно. Но если «Локомотив» попадет в тройку, я из своего кармана заплачу $100 тысяч.
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А вот он пусть заплатит $50 тысяч если проиграет пари, но только из своего кармана, а не из кармана РЖД», — приводит слова Селюка «Спорт FM».
В прошлом сезоне «Локомотив» стал чемпионом России, набрав 60 очков.
В первом туре нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги «железнодорожники» сыграли вничью с «Уфой» со счетом 0:0. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.