Бельгийский велогонщик Жильбер проехал 60 км с переломом коленной чашечки

Бельгийский велогонщик Филипп Жильбер, выступающий за команду Quick-Step Floors, проехал около 60 километров с переломом коленной чашечки, сообщает «Советский спорт».

Инцидент случился на 16-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Во время гонки бельгиец вылетел в кювет, где и сломал коленную чашечку.

Реклама

«Вот что бывает, когда с переломом коленной чашечки ты решаешь проехать еще 60 км» — написал в своем твиттере Жильбер.

Жильбер снялся с гонки после этапа.

Ранее демонстранты прервали гонку «Тур де Франс».

When you have a broken knee cap and decide to keep going for another 60km pic.twitter.com/cGoidtQH3w