Названы имена талисманов Олимпиады-2020 в Токио

Утверждены официальные названия талисманов Олимпиады в Токио в 2020 году, сообщает «Советский спорт».

Талисман Олимпиады получил название Мирайтова. Его имя составлено из японских слов «мирай» (будущее) и «това» (вечность).

Символ Паралимпийских игр теперь носит имя Сомэйти. Это слово производное от сорта сакуры Сомэйссино, которую также называют королевской, и английской фразы «so mighty» (такой могущественный).

Реклама

Имена были выбраны голосованием среди учащихся младших классов японских школ.

Самими талисманами стали персонажи в стиле аниме, они украшены синим и розовым клетчатым узором. Символы предстоящей Олимпиады были выбраны учениками младших классов из 16 тыс. японских школ.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году с 24 июля по 9 августа. Паралимпиада начнется 25 августа и завершится 9 сентября.

Ранее российская теннисистка Макарова сравнила ЧМ и Олимпиаду.

It's official! The name of the Tokyo 2020 Olympic Games mascot is #MIRAITOWA, and #SOMEITY as the Tokyo 2020 Paralympic Games mascot! Comment down below and Say Hi to our official mascots! pic.twitter.com/5AAYnsabKH