Активист Pussy Riot: нас приняли за спятивших сотрудников полиции

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Выбежавший на поле стадионе «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу участник группы Pussy Riot Петр Верзилов рассказал, как проходил допрос в подтрибунном помещении арены. Слова активиста приводит «Русская служба Би-Би-Си».

«Нас не били, не пытали, просто орали. И интересовали их совсем простецкие детали — с какой стороны мы зашли на стадион и где купили форму. Это показывает уровень профессионализма. А на мероприятии, на минуточку, сидели 17 президентов.

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Начали орать «Вы кто такие?!» А потом у допрашивающего нас полковника зазвонил телефон. Он посмотрел на экран, весь вытянулся, подобрался, ответил на звонок и говорит: «Да, товарищ генерал. Нет, не наши. Точно не наши, товарищ генерал. Я проверил — ряженые». Они все правда испугались, что это спятившие сотрудники выбежали», — заявил Верзилов.

Ранее активист Pussy Riot заявил о том, что отвечал на допросе словами Путина.