«Химки» выпустили ролик в память о погибшем Ханикатте

Баскетбольный клуб «Химки» опубликовал ролик в память о погибшем экс-форварде команды Тайлере Ханикатте, сообщает «Советский спорт».

Видео опубликовано в твиттере подмосковной команды.

По информации Eurohoops, «Химки» хотели сохранить Ханикатта на следующий сезон, но, по словам его матери, он не хотел возвращаться в Россию.

Ранее «Химки» подтвердили смерть бывшего баскетболиста в перестрелке с полицией.