«Химки» выпустили ролик в память о погибшем Ханикатте
Баскетбольный клуб «Химки» опубликовал ролик в память о погибшем экс-форварде команды Тайлере Ханикатте, сообщает «Советский спорт».
Видео опубликовано в твиттере подмосковной команды.
По информации Eurohoops, «Химки» хотели сохранить Ханикатта на следующий сезон, но, по словам его матери, он не хотел возвращаться в Россию.
Ранее «Химки» подтвердили смерть бывшего баскетболиста в перестрелке с полицией.
Памяти Тайлера Ханикатта (1990 — 2018)— BC Khimki (@Khimkibasket) 8 июля 2018 г.
In memoriam: Tyler Honeycutt (1990 — 2018) pic.twitter.com/h9J7t745NX