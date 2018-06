Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» назвал имя нового главного тренера команды, сообщает «Советский спорт».

Им стал Тодд Рирден, сообщает официальный твиттер «Вашингтона». На этой должности он сменил Барри Тротца, который вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

Рирден на протяжении последних четырех сезонов работал в тренерском штабе «Вашингтона».

Ранее обладатель Кубка Стэнли посетил расположение футболистов сборной России.

The Washington Capitals have named Todd Reirden the team's head coach! #ALLCAPS



Reirden becomes the 18th head coach in #Caps history, after serving as an associate coach the last two seasons and assistant coach from 2014-16.



More Details: https://t.co/MTu1CVRMx8 pic.twitter.com/Nv3xpKDWc1