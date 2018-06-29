«Вашингтон Кэпиталз» назвал имя нового главного тренера

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» назвал имя нового главного тренера команды, сообщает «Советский спорт».

Им стал Тодд Рирден, сообщает официальный твиттер «Вашингтона». На этой должности он сменил Барри Тротца, который вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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Рирден на протяжении последних четырех сезонов работал в тренерском штабе «Вашингтона».

Ранее обладатель Кубка Стэнли посетил расположение футболистов сборной России.