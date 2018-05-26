Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Самедов назвал свой любимый город, передает Sport24.

«Люблю Флоренцию, Милан и вообще Италию. Единственное, насчет Рима –- фифти-фифти. Не люблю Париж, Англию. Сложно сказать, почему. Мы играли в Лондоне, в Ливерпуле. Не мое. Чисто по атмосфере не нравится», — заявил футболист.

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Также он рассказал, какие выпуски «ВДудя» понравились больше остальных.

«Баста не зашел. Очень понравились Александр Невзоров и Юрий Шевчук. А еще Алексей Серебряков — вообще не понял, почему его все так критиковали. Посмотрел с большим удовольствием, люблю этого актера. Смотрел «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» — тяжелый фильм, но правдивый. Показывает всю нашу изнанку. Похожие ощущения были, когда смотрел «Груз 200» – но это прямо совсем сложная история», — добавил Самедов.

Ранее игрок сборной России по футболу рассказал, что делает в свободное время.