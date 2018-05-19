Широков провозгласил себя главным футболистом России XXI века

Бывший полузащитник и капитан сборной России по футболу Роман Широков поставил себя на первое место в списке главных российских футболистов XXI века, передает «Советский спорт».

«Себя можно назвать? Значит я», — сказал Широков в эфире YouTube-канала oSporte TV.

Реклама

36-летний россиянин завершил карьеру в 2016 году. В его послужном списке числятся такие клубы, как «Зенит», «Краснодар» и московские ЦСКА и «Спартак». За свою карьеру Широков трижды становился чемпионом России по футболу. Всего за свою профессиональную карьеру игрок завоевал восемь трофеев.

За сборную России Широков выступал с 2008 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что Артем Дзюба заявил о своей злости и мотивированности.