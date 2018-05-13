Восстановившийся после травмы хоккеист Гусев рассказал о самочувствии

Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал победу россиян над командой Швейцарии (4:3) в матче чемпионата мира — 2018, сообщает ТАСС.

«Соперник хорошо накатывался, жестко играл, в его зоне тяжело было создавать моменты», — сказал он.

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Также форвард отметил, что доволен своим самочувствием.

«Мне главное было поправить свое здоровье, а дальше решат тренеры. Сейчас у меня все хорошо», — заключил Гусев.

25-летний хоккеист присоединился к национальной команде России только четыре дня назад, потому что восстанавливался после травмы.

Сборная России на чемпионате мира — 2018 в Дании занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея в своем активе 13 очков.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого поединка.