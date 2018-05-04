Венгер провел 250-й матч в еврокубках на посту главного тренера «Арсенала»
Ответная встреча полуфинала Лиги Европы с мадридским «Атлетико» стала юбилейной для Арсена Венгера на посту глав ого тренера лондонского «Арсенала» в еврокубках, передает «Советский спорт».
По информации пресс-службы Лиги Европы, для французского специалиста эта игра стала 250-й.
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Венгер возглавил «Арсенал» в 1996 году. Наивысшими достижениями «канониров» под руководством француза стали выходы в финалы Кубка УЕФА сезона-1999/00 и Лиги чемпионов сезона-2005/06.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обыграл «Арсенал» и вышел в финал Лиги Европы.
20 апреля Венгер сообщил, что покинет «Арсенал» после 22 лет работы в клубе.
2⃣5⃣0⃣ UEFA games for Arsenal legend Arsène Wenger! ������#UEL pic.twitter.com/POL56FfDA8— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 3 мая 2018 г.