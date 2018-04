Объявлена символическая сборная сезона чемпионата Англии по версии PFA

Названа символическая сборная английской Премьер-лиги сезона-2017/18 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает «Советский спорт».

В состав сборной вошли:

Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Кайл Уолкер, Николас Отаменди (оба — «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Маркос Алонсо («Челси»);

Реклама

Полузащитники: Давид Сильва, Кевин Де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»);

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

Ранее сообщалось, что PFA опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов.

The PFA Premier League Team of the Year!



#PFAawards pic.twitter.com/p4owLbuBp5