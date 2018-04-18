Объявлена символическая сборная сезона чемпионата Англии по версии PFA
Названа символическая сборная английской Премьер-лиги сезона-2017/18 по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA), сообщает «Советский спорт».
В состав сборной вошли:
Вратарь: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»);
Защитники: Кайл Уолкер, Николас Отаменди (оба — «Манчестер Сити»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Маркос Алонсо («Челси»);
Полузащитники: Давид Сильва, Кевин Де Брейне (оба — «Манчестер Сити»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»);
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).
Ранее сообщалось, что PFA опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока по итогам сезона-2017/18 годов.
The PFA Premier League Team of the Year!— PFA (@PFA) 18 апреля 2018 г.
�� #PFAawards pic.twitter.com/p4owLbuBp5