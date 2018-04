Сбитому Райкконеном механику «Формулы-1» диагностирован перелом

Сбитому финским гонщиком Кими Райкконеном механику команды «Формулы-1» «Феррари» диагностирован перелом голени и малой берцовой кости. Об этом сообщает «Советский спорт».

«У Франческо перелом голени и малой берцовой кости, наши мысли с ним, оставайся сильным», — написала пресс-служба «Феррари» в своем твиттере.

Во время второго пит-стопа Райкконен получил сигнал отправляться на трассу, несмотря на то, что заднее левое колесо еще даже не было снято. Из-за сложившейся ситуации Ким сбил механика и был вынужден сойти с трассы.

Ранее сообщалось, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель выиграл вторую гонку сезона Гран-при Бахрейна.

