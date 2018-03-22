«Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Ибрагимовичем

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем. Об этом сообщает ТАСС.

«Каждый в клубе хотел бы поблагодарить Златана за его вклад в результаты команды с момента его прихода. Мы желаем ему успехов в дальнейшем», - говорится на официальном сайте клуба.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью допустил переход Ибрагимовича в американский «Лос-Анджелес Гэлакси» до конца недели.