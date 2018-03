Сборная Хорватии представила форму на ЧМ-2018

Сборная Хорватии презентовала форму, в которой команде предстоит сыграть на чемпионате мира — 2018 в России. Об этом сообщает «Советский спорт».

На групповом этапе чемпионата мира соперниками хорватов стану сборные Аргентины, Исландии и Нигерии.

Ранее президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер заявил, что чемпионат мира — 2018 станет лучшим в истории.

Take a look at this beauty!

More on the new #Croatia team kit with @nikefootball ➡ https://t.co/YhsWzgDCSB pic.twitter.com/T1BJCOq6Q2