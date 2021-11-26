Три российские спортивные пары заняли первые три места на этапе Гран-при России

18:29

Первая подкрутка выглядит очень достойно, но получает третий уровень, а на каскаде тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов произошел совсем небольшой рассинхрон в конце, но он сделан, как и параллельный тройной тулуп! Прекрасная первая поддержка четвертого уровня, а с выброса с тройным флипом очень обидно падает Ясмина, следом случается совершенно непонятная ошибка на тодесе — расцепляют руки, и фигуристка улетает по льду. Не засчитан элемент, конечно. А вот второй выброс с тройным риттбергером сделан отлично! Еще две поддержки выполнены просто блестяще — обе на четвертый уровень. Финальные вращения тоже получают четвертый уровень. И ведь казалось, что может рассыпаться программа после двух таких серьезных ошибок, но вытащили они ее. Но молодая пара, у них все впереди.