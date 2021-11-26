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Спорт

Весь пьедестал заняла Россия: Мишина и Галлямов выиграли этап Гран-при в Сочи

Три российские спортивные пары заняли первые три места на этапе Гран-при России

На этапе Гран-при в Сочи спортивные пары показывают произвольную программу. Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов по итогам коротких прокатов стали вторыми, однако выиграли этап. Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин оказались вторыми, а замкнул тройку лидеров еще один российский дуэт — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
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19:15

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию прокатов. До скорых встреч!

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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
19:10

Стоит отметить одну важную вещь. И Павлюченко / Ходыкин, и Мишина / Галлямов отобрались в финал Гран-при!

19:05

И прокат третьей российской пары — Павлюченко / Ходыкин.

19:00

Выступление чемпионов — Анастасия Мишина / Александр Галлямов.

18:55

Прокат Ясмины Кадыровой и Ивана Бальченко, принесший им третье место.

18:53

Итоговые результаты. Российский подиум!

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18:50

Результаты за произвольную программу.

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18:49

Забирают российские пары все три места в соревнованиях спортивных пар! Мишина и Галлямов выигрывают этап, Павлюченко и Ходыкин становятся вторыми, Кадырова и Бальченко замыкают тройку лидеров.

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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:48

Судьи оценивают прокат российской пары в 138,68 балла. Это дает им в общей сумме 212,59 балла. Второе место!

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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:46

С чистейшего каскада тройной тулуп + тройной тулуп + двойной тулуп начинают фигуристы, а вот на тройном сальхове падает Павлюченко. Подкрутка выходит шикарной, четвертый уровень, как и следующая за ней поддержка. Чуть дрогнула нога у Дарьи на выбросе с тройным флипом, но устояла! Чисто сделано, а тодес в итоге получает третий уровень. Дорожка шагов сделана четко, четвертый уровень. И второй выброс Павлюченко вытаскивает просто прекрасно — с тройным риттбергером. Великолепные две поддержки сделаны уже ближе к концу программы, и обе на четвертый уровень. Очень обидная ошибка была сделана, кажется, именно это лишило их борьбы за первое место.

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Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:41

Замыкают выступления пар Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

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100%
Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:40

Получают российские фигуристы за произвольный прокат 153,34 балла. Это дает им в общей сумме 226,98 балла. Вау!

18:37

С каким-то трудом будто бы пара вытягивает каскад тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов, но он сделан. Подкрутка выполнена на четвертый уровень, выброс с тройного лутца — сделан отлично! Поддержка у них первая очень красивая и сложная, заслуженно получает четвертый уровень. Параллельный тройной тулуп тоже выполнен блестяще. Очень легкий, парящий тодес сделан, естественно, на самый высокий уровень. Поддержки сделаны отлично, качественно, не ошибаются фигуристы, ни единого лишнего движения не позволяют. И выброс с тройного риттбергера сделан четко! А завершение — выше всяких похвал — замирают они в интересной позе, держит фигурист свою партнершу на вытянутой руке. Сегодня — просто прекрасно, блестяще, истинный прокат чемпионов мира.

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:32

На льду появляются действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:32

Первый российский дуэт получает за свой прокат 124,19 балла. Это дает им в общей сумме 193,58 балла, они обходят американцев, и сегодня точно с медалью.

18:29

Первая подкрутка выглядит очень достойно, но получает третий уровень, а на каскаде тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов произошел совсем небольшой рассинхрон в конце, но он сделан, как и параллельный тройной тулуп! Прекрасная первая поддержка четвертого уровня, а с выброса с тройным флипом очень обидно падает Ясмина, следом случается совершенно непонятная ошибка на тодесе — расцепляют руки, и фигуристка улетает по льду. Не засчитан элемент, конечно. А вот второй выброс с тройным риттбергером сделан отлично! Еще две поддержки выполнены просто блестяще — обе на четвертый уровень. Финальные вращения тоже получают четвертый уровень. И ведь казалось, что может рассыпаться программа после двух таких серьезных ошибок, но вытащили они ее. Но молодая пара, у них все впереди.

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Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:24

Ну что же, настало время российских дуэтов! Ясмина Кадырова и Иван Бальченко на льду.

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Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Ясмина Кадырова и Иван Бальченко выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:24

Судьи оценивают американский дуэт в 121,19 балла. Это дает им в общей сумме 186,16 балла.

18:22

Подкрутка получается у пары на четвертый уровень, каскад тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов выходит тоже отличным. Параллельный тройной тулуп американцы делают четко и синхронно. Поддержка — красивая, четкая — четвертый уровень, и выброс с тройным флипом партнерша вытаскивает отлично. А вот на вращении судьи ставят только третий уровень, зато идущая следом поддержка — четвертый. Очень неприятно падает фигуристка с выброса с тройным риттбергером, показалось, что даже лицом об лед она ударилась. Однако на исполнении следующей поддержки это никак не сказалось — четвертый уровень. И тут стоит сказать, что выступление американской пары — за исключением этого падения — было очень и очень хорошим.

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Одри Лью и Миша Митрофанов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Одри Лью и Миша Митрофанов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:17

Открывает вторую разминку американский дуэт Одри Лю и Миша Митрофанов.

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Одри Лью и Миша Митрофанов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Одри Лью и Миша Митрофанов выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:11

А тем временем разминку начинает вторая группа участников. Три из четырех пар — российские.

18:10

Турнирное положение после первой разминки.

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18:09

111,81 — именно столько получает венгерский дуэт, что дает им 175,80 балла в общей сумме.

18:06

Подкрутка на третий уровень выходит у пары, а вот параллельный тройной тулуп получается не самым лучшим образом. С каскадом тоже двойной сальхов + двойной тулуп тоже возникают проблемы, в первую очередь в синхронности. Выброс с тройного лутца Юлия вытягивает. Дорожка шагов получается очень хорошей и получает четвертый уровень, и второй выброс с тройного сальхова фигуристка тоже вытягивает. Поддержка сделана отлично, тоже самый высокий уровень. Тодес сделан на третий уровень, но вот показалось, что закончили фигуристы чуть позднее, чем завершилась музыка. Но в целом, очень хорошее выступление для венгерской пары.

18:02

Замыкают первую разминку представители Венгрии Юлия Щетинина и Марк Магьяр.

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Юлия Щетинина и Марк Мадьяр выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Юлия Щетинина и Марк Мадьяр выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
18:02

Итальянский дуэт получает за свое произвольное выступление 112,93 балла. Это дает им в общей сумме 172,85 балла.

17:59

С тройного сальхова начинает пара, и хоть оба прыгают, но синхронности в нем нет. Зато подкрутка удается на четвертый уровень, как удачным оказывается и выброс с тройным риттбергером. Тодес получает четвертый уровень. Каскад тройной тулуп + двойной тулуп не удается, ошибаются фигуристы. Зато поддержка оказывается весьма неплохой. Отличным получается выброс с тройного сальхова, и поддержка оценена на четвертый уровень. Хорошее выступление итальянской пары, по крайней мере, не допустили они большого количества грубых ошибок, которые бы испортили сильно впечатление от проката.

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Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
17:53

Фигуристы из Италии Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе появляются на арене.

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Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
17:53

Судьи ставят за прокат канадской пары в 118,77 балла. Это дает им в общей сумме 177,72 балла.

17:50

Ошибаются на подкрутке, следом ошибаются на каскаде с тройным сальховом, не может партнерша исполнить второй прыжок. Зато выброс с тройным риттбергером получился весьма достойный. очень красивая поддержка выходит у пары, а дорожка шагов оценена на третий уровень. Параллельный тройной тулуп вышел отличным, а вот с выьроса с тройным сальховом упала партнерша на одно колено. Зато тодес в их исполнении получает четвертый уровень, как и еще одна поддержка. Но в целом, куда лучше справились канадские фигуристы, чем предыдущий дуэт.

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Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро во время исполнения произвольной программы

Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро во время исполнения произвольной программы

USA Today Sports/Reuters
17:45

Канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро появляются на льду.

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Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро выступают с произвольной программой на этапе Гран-при в Сочи

Денис Гладков/«Газета.Ru»
17:44

Австрийская пара набирает за произвольный прокат 105,27 балла. Это дает им в общей сумме 163,80 балла.

17:42

Далеко не самое удачное исполнение подкрутки у пары, а вот каскад тройной тулуп + двойной тулуп получился весьма неплохо. Тройной сальхов немного смазал партнер, что привело к минусу небольшому. А вот поддержка вышла без нареканий, четвертый уровень. С выбросом возникли проблемы, не смогла приземлить тройной лутц хорошо фигуристка, хоть и удержалась от падения. А тодес получает четвертый уровень, как и дорожка шагов. Еще одна поддержка выполнена отлично, и это тоже четвертый уровень. Выброс не получился, сальхов только в два оборота, к сожалению. В целом — не самое плохое выступление. но помарок и недочетов было достаточно много, что портит впечатление от выступления.

17:38

Открывает соревнования пар австрийский дуэт Мириам Циглер и Северин Киефер.

17:31

На лед выходит первая разминочная группа. Напомним, что все три российские дуэта выступят во второй разминке.

17:30

Подробнее ознакомится с ходом выступления спортивных пар в короткой программе можно в этом материале:

17:25

Сегодня на лед фигуристы выйдут в таком порядке.

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17:20

Прокаты начнутся в 17.30 по московскому времени, а турнирная таблица по итогам коротких программ выглядит так. Все три российские дуэта находятся в тройке лидеров — на первом месте оказались Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, допустившие ошибку на параллельном прыжке, стали вторыми, а замкнули тройку лидеров Ясмина Кадырова и Иван Бальченко.

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17:15

В Сочи проходит очередной этап Гран-при по фигурному катанию. Пары представляют свои произвольные программы, «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию выступлений.

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