Правительство внесло поправки к налоговому пакету

Правительство России внесло в Государственную думу проект поправок к законопроекту о совершенствовании налоговой системы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов РФ.

Проект закона доработали с учетом предложений бизнеса и парламента. Предлагается внести расширение преференций для отраслей IT и радиоэлектроники, а также предоставить налоговые стимулы для малых технологических компаний.

В проект поправок также входит уточнение порядка уплаты НДС для предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН); преобразование курортного сбора в «туристический налог»; индексация ставок акцизов на подакцизные товары на 4% (прогнозный уровень инфляции), ежегодно в 2025–2027 годах; изменение ряда госпошлин; повышение в три раза налога на процессинговые центры букмекеров; корректировки налога на добычу полезных ископаемых.

17 июня комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о донастройке налоговой системы в России, в частности, о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

27 июня генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что большинство предложений правительства РФ по налоговым изменениям получили широкую общественную поддержку.

Ранее Путин поддержал прогрессивные налоги для россиян.