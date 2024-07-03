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Трамп собрал больше средств для выборов, чем Байден

Axios: Трамп опередил Байдена в сборе средств для избирательной кампании

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Quetzalli Nicte-Ha/Reuters

Во втором квартале текущего года избирательная кампания кандидата в президенты США Дональда Трампа собрала больше средств, чем предвыборный штаб действующего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на заявления обоих штабов.

Кампания Байдена вместе с Демократическим национальным комитетом собрали $264 млн, в то время как штаб Трампа и Республиканский национальный комитет — $331 млн сборов.

При этом за июнь Байден обошел Трампа, собрав $127 млн против $111,8 млн. Несмотря на это, в общей сложности по итогам второго квартала на руках у действующего президента США оказалось меньше средств, чем у его оппонента.

Незадолго до этого Reuters со ссылкой на источники сообщил, что конгрессмены, представители Демократической партии, намерены обратиться к Байдену с просьбой покинуть президентскую гонку.

60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что союзники США по НАТО будут внимательно наблюдать за состоянием Байдена на саммите альянса в Вашингтоне.

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Выборы в США — 2024
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