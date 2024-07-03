Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуму внесли законопроект об ограничении программы переселения

В ГД внесли законопроект об ограничении программы переселения соотечественников

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Авторы документа пояснили, что по программе переселения соотечественников в Россию переезжают в основном граждане Таджикистана, Казахстана и Армении, которые, как правило, не являются представителями народов, исторически проживающих на территории России.

Законопроект предлагает уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР из стран, ранее входивших в состав союза, а лица и их потомки, которые относятся к народам, исторически проживающим на территории РФ, а также выходцы из РСФСР и России.

До этого агентство РИА Новости сообщало, что в Государственной думе захотели ужесточить требования программы репатриации и разработали законопроект, согласно которому к категории проживающих за рубежом соотечественников будут относиться только представители народов, которые исторически проживали на территории России. Авторы документа считают, что многие из жителей государств, чьи граждане пытаются стать гражданами РФ по программе репатриации, уже не разделяют российских культурных ценностей и не говорят на русском языке.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о проверке знания русского языка у детей мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами