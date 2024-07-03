Поставки украинской пшеницы в Турцию резко обвалились

Объем поставок пшеницы из Украины в Турцию по итогам мая рухнул в шесть раз, до 79,7 тыс. тонн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные взаимной торговли двух стран.

Всего за месяц Турция приобрела 316,6 тыс. тонн украинского зерна. При этом доля пшеницы составила четверть от общего объема поставок. Для сравнения: годом ранее на пшеницу приходилось 82% импорта.

Самой востребованной культурой в мае была кукуруза. На нее пришлось 74% поставляемых объемов. За год импорт этого товара вырос в девять раз, до 233 тыс. тонн.

На третьем месте по объему закупок был ячмень. Его доля в турецком импорте зерновых из Украины составила всего 1%. За последний год поставки этого товара обвалились в 22 раза, до 3,8 тыс. тонн.

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