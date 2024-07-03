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В Крыму девушка на самокате наехала на коляску с ребенком

В Симферополе ребенок в коляске пострадал после наезда самоката

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Телеграм-канал «Чп / Симферополь»

В Симферополе ищут девушку, которая сбила на самокате ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Симферополь».

Инцидент произошел накануне вечером в Гагаринском парке. По данным источника, самокатчица наехала на коляску с маленьким ребенком. На кадрах с места произошедшего заметно, что на лице и одежде ребенка кровь. О характере травм пострадавшей не сообщается.

Очевидцам удалось заснять девушку, но она закрыла лицо руками. Наиболее вероятно, она не хотела, чтобы ее снимали.

На данный момент неизвестно, обратились ли родители ребенка в правоохранительные органы.

До этого в Петербурге молодой человек сбил мать с коляской на Парашютной улице. По версии правоохранителей, россиянка прогуливалась по улице с детьми, когда школьник на самокате наехал на нее сзади, сбив с ног.

Во время инцидента дети не пострадали, мать получила ушибы. Правоохранители возбудили административное дело.

Ранее московский школьник швырнул самокат и проломил ребенку череп.

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