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Генсек ООН прибыл в Казахстан на саммит ШОС

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Астану для участия в саммите ШОС

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 3 и 4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООН.

До этого во всемирной организации сообщали, что в ходе визита в Казахстан Гутерриш намерен посетить Алма-Ату и провести встречу с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

Это второй официальный визит генсека ООН в Казахстан. Первый состоялся в 2017 году.

До этого в Астану для участия в саммите ШОС прибыл президент России Владимир Путин. В Кремле напомнили, что 3–4 июля лидеры стран — членов организации обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества, также состоится обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.

До этого сообщалось, что российский президент проведет переговоры с лидерами Азербайджана, Казахстана, Монголии, Турции, Китая и Пакистана.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами КНР, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность объединения потенциалов ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

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