Ле Пен планирует обсудить объединение с альянсом Орбана в Европарламенте

Члены французской партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» ведут переговоры с другими группами в Европейском парламенте (ЕП), в результате чего партия, возможно, присоединится к альянсу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Патриоты за Европу». Об этом сообщает Bloomberg.

«Представители движения ведут переговоры с другими политическими силами в ЕП, в результате которых партия Ле Пен может отказаться от своей политической линии и объединить усилия с Орбаном», — отмечает агентство.

После завершения выборов во французский парламент будет проведена встреча участников ультраправой фракции «Идентичность и демократия» в Европарламент «для обсуждения будущего», но некоторые уже склоняются к присоединению к «Патриотам за Европу».

До этого сообщалось, что правая партия «Национальное объединение» распределила министерские портфели в случае победы на выборах в парламент.

Ранее Европе предрекли «сердечный приступ» в случае прихода партии Ле Пен к власти.