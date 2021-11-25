Российские пары занимают первые три места после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

Выступление чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые стали вторыми по итогам короткого проката.
Ну что же, в сильнейшей разминке выйдут три российских дуэта, и это действительно здорово!
Прекрасную подкрутку исполняет пара, на четвертый уровень, выброс с тройным лутцем — чисто! А вот с параллельным сальховом возникают проблемы у Анастасии, недокрут и смазанное приземление. Зато тодес выходит восхитительным, и это четвертый уровень. С параллельными вращениями все тоже замечательно, на самый высокий уровень они оценены. Дорожка шагов — четвертый уровень, прекрасная, уверенная поддержка. И вот только эта небольшая ошибка на прыжке была, но в остальном — все получилось практически, молодцы ребята!
Первой ставят фигуристы подкрутку, и она получается не самым лучшим образом, только третий уровень. А следом и с параллельного тулупа падает фигуристка. Выброс с тройного риттбергера тоже не удается, не падает партнершра, но неловко ногами переступает. С поддержкой все получается неплохо, с параллельными вращениями — тоже, четвертый уровень. Очень красивый тодес у пары, и элемент получает четвертый уровень. И отличное завершение программы, но опять же — третья пара и третий раз начало программы совершенно не удается. Увы.
Ошибается партнерша на сальхове, только двойным он у нее выходит. Подкрутка зато на четвертый уровень, а вот с выброса с тройным риттбергером падает фигуристка. Зато поддержка выходит отличной, четкая и красивая. Дорожку шагов судьи оценивают на четвертый уровень, да и тодес выходит отличным — тоже четвертый уровень. Параллельные вращения — тоже четвертый. И опять же, красивая элегантная программа, но так обидно, что их ошибки портят впечатления.
Недочеты не позволили австрийской паре набрать много — 58,53 балла. Пока это последний результат.
Подкрутка у пары не получается, всего лишь первый уровень, и тройной тулуп не выходит — падает с него фигурист. Достаточно неплохие параллельные вращения показывает дуэт, на четвертый уровень. С выбросом с тройного лутца тоже все не супер, будто с трудом закрутил фигурист партнершу, но она устояла и выкатила элемент. Дорожка шагов на третий уровень, зато поддержка вышла очень красивой. Не идеальное выступление показала пара, к сожалению, ошибки портили впечатление.
А на льду уже разминку начали еще четыре пары. Замыкать соревнования будут действующие чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Оценки Павлюченко и Ходыкина за их короткую программу — 73,91 балла. Отличный результат! Новые лидеры.
Очень интересный заход в танец — с места подкидывает Денис Дарью, и только после этого они начинают. Подкрутка выходит отличной — четвертый уровень, как и великолепным удается выброс с тройного риттбергера, все четко. Тройной тулуп — тоже чисто и синхронно, поддержка — четкая и красивая. А тодес публика встречает овациями. Параллельные вращения — четвертый уровень, дорожка шагов — на третий, но это было вау! Зал приветствует громкими аплодисментами, доволен их тренер, довольны они сами. И это было кайф!
За свой прокат венгерский дуэт получает 63,99 балла. Третьи они сейчас, довольны они своими оценками.
Подкрутка у пары вышла на четвертый уровень, а вот параллельный тройной тулуп хоть и получился у обоих, но вышел немного не синхронным. На выбросе с тройного лутца будто бы чуть запнулась Юлия, но спокойно его вытащила. Поддержка у пары тоже вышла отличной. Дорожка шагов получилась на третий уровень, тодес — тоже, а вот вращения вышли с рассинхроном. Но в целом — справились фигуристы!
С тодеса начинают американцы, и весьма неплохим он у них получается. Подкрутка выходит на четвертый уровень, с тройным сальховом у пары тоже проблем не возникает. Красивая, достаточно сложная поддержка выходит, а на выбросе с тройным лутцем чуть касается рукой льда фигуристка. А вот дорожки шагов на третий уровень оценены, зато вращения — на четвертый. Отличная, чистая короткая программа.
Отличную подкрутку в самом начале программы сделали фигуристы, с параллельным тройным сальховом — тоже все отлично! И выброс с тройным риттбергером пара сделала прекрасно. Поддержка пусть смотрелась чуть неуверенно, но справились, как и с тодесом. Параллельные вращения вышли действительно параллельными, и отлично справились с этим прокатом Ясмина и Иван!
Первая разминочная группа выходит на лед. Напомним, что здесь выступят сразу две российские пары — Ясмина Кадырова и Иван Бальченко, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Сегодня короткие программы уже показали мужчины, и, увы, российские фигуристы оказались вне топ-3. Михаил Коляда только четвертый, а также борющийся за попадание в финал серии Евгений Семененко — седьмой. Марк Кондратюк стал 11-м. Также состоялся ритм-танец, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали первыми, а Елизавета Худайбердиева и Егор Базин оказались на последней строчке. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин заняли шестую позицию.