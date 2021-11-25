Российские пары занимают первые три места после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи

18:58

Первой ставят фигуристы подкрутку, и она получается не самым лучшим образом, только третий уровень. А следом и с параллельного тулупа падает фигуристка. Выброс с тройного риттбергера тоже не удается, не падает партнершра, но неловко ногами переступает. С поддержкой все получается неплохо, с параллельными вращениями — тоже, четвертый уровень. Очень красивый тодес у пары, и элемент получает четвертый уровень. И отличное завершение программы, но опять же — третья пара и третий раз начало программы совершенно не удается. Увы.