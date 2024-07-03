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Кристина Асмус продемонстрировала половой акт в театре

В сети появилось видео, как Асмус изображает половой акт на сцене

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asmuskristina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В сети завирусилось видео, на котором Кристина Асмус изображает половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра Ермоловой. Видео опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Если на афише указано ограничение «18+», то вообще никаких претензий»; «А какой скромной была Варя Черноус»; «Одним словом — пошло»; «Топорно все вышло — никакой красоты нет», — написали интернет-пользователи.

Некоторые подписчики Telegram-канала возмутились, что в театре показывали подобную «пошлую» постановку, и обвинили режиссера спектакля в том, что он превратил культурное учреждение в «бордель». Другие назвали Асмус «порноакрисой», вспомнив ее предыдущий скандал из-за откровенной сцены в сериале «Текст».

В ноябре 2023 года Асмус рассказывала, что ее травили на протяжении нескольких месяцев из-за эротической сцены в «Тексте». Хейтеры, по словам звезды, придумывали изощренные планы мести, угрожали ее близким, а саму актрису хотели «лишить родительских прав и выгнать из страны».

Ранее Седокова рассказала о недопустимом поведении участников «Выжить в Дубае».

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