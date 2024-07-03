На Сахалине пьяный школьник без прав врезался в грузовик, пострадал его пассажир

Подросток на Сахалине решил прокатиться на машине и попал в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на автодороге Южно-Сахалинск – Оха. По версии правоохранителей, 17-летний школьник на машине марки Toyota, не справился с управлением. В результате автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком.

В этот момент в машине находился 14-летний приятель молодого человека. Он получил травмы, информация об их характере отсутствует. Приехавшие на место медики оперативно его госпитализировали.

Известно, что у водителя не было прав. Помимо этого, подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого в Ростове ребенок оказался под колесами грузовика во время прогулки на самокате. В результате он получил серьезные травмы, среди которых переломы плечевой кости, травма грудной клетки и другие. Ребенку потребовалось хирургическое вмешательство, операция длилась пять часов.

Известно, что пациент быстро восстанавливается, на данный момент находится под наблюдением врачей.

Ранее в Амурской области поезд сбил мужчину, шедшего по путям с велосипедом.