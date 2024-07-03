Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники обратились к Байдену

Уволившиеся со своих постов из-за несогласия с позицией США по палестино-израильскому конфликту 12 чиновников правительства страны обратились в совместном заявлении к администрации президента Джо Байдена с жесткой критикой его политики на Ближнем Востоке, призвав Соединенные Штаты поменять свой подход к этому кризису.

«Политика администрации в Газе является провальной и представляет угрозу национальной безопасности США», — говорится в обращении политиков.

По их мнению, дипломатическое прикрытие Израиля со стороны США и непрерывные поставки оружия еврейскому государству «обеспечили наше неоспоримое соучастие» в страданиях жителей сектора Газа.

«Эта бескомпромиссная политика угрожает национальной безопасности США и жизням наших военнослужащих и дипломатов», — подчеркнули авторы обращения.

Кроме того, политическим и экономическим интересам США в регионе был нанесен значительный ущерб, а авторитет Соединенных Штатов был глубоко подорван, отметили политики.

Авторы документа предложили администрации Байдена рекомендации для урегулирования ситуации в регионе. Среди них они назвали добросовестное исполнение закона, использование всех имеющихся у США рычагов давления для прекращения боевых действий в Газе, содействие освобождению заложников.

До этого экс-сотрудник ЦРУ Грэм Фуллер заявил, что начало переговоров Ирана и Бахрейна о восстановлении дипотношений знаменует закат гегемонии США на Ближнем Востоке.

Ранее Россия заявила, что план США по перемирию в Газе не выполняется.