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Путин поздравил Лукашенко с днем независимости Белоруссии

Путин назвал основой отношений РФ и Белоруссии узы дружбы, закаленные в войну

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Константин Завражин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с днем независимости его страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что прошло 80 лет с тех пор, как Красная Армия освободила Минск от немецко-фашистских захватчиков.

«Важно, что узы дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровую военную пору, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами», — заметил Путин.

Президент отметил, что Россия и Белоруссия сегодня плодотворно вместе работают на различных направлениях, эффективно борются с внешними угрозами и вызовами.

Глава РФ выразил уверенность в том, что дальнейшее наращивание всего комплекса конструктивных связей, упрочение институтов Союзного государства в полной мере отвечают интересам Белоруссии и России.

В завершении Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья, а белорусскому народу — счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что Лукашенко намерен обсудить с Путиным накопившиеся проблемы.

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