«Аталанта» хочет избавиться от Миранчука

Российский полузащитник Алексей Миранчук с большой долей вероятности может покинуть итальянскую «Аталанту» в летнее трансферное окно. Об этом на своей странице в социальной сети X написал журналист Николо Скира.

«Миранчук не входит в планы «Аталанты» и может покинуть клуб в летнее трансферное окно», — заявил он.

2 июня журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что Миранчук может уехать в США. Ранее также сообщалось, что Миранчук может перейти на правах аренды в «Дженоа».

В минувшем сезоне «Аталанта» впервые в своей истории выиграла еврокубковый турнир. Миранчук не вышел на поле в финальном матче Лиги Европы. Встреча против немецкого «Байера», которая прошла в ирландском Дублине 22 мая, завершилась победой бергамасков со счетом 3:0. В составе победителей хет-триком отметился Адемола Лукман.

Всего в Лиге Европы российский футболист отыграл десять матчей, в которых записал на свой счет четыре голевые передачи. В общей сложности в прошедшем сезоне Миранчук, который перебрался в «Аталанту» в 2020 году, провел 40 поединков во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал 12 результативных передач.

Трансферная стоимость Миранчука по данным Transfermarkt составляет €10 млн.

Ранее действия Би-би-си назвали позором из-за оскорбления Криштиану Роналду.