Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выступили с заявлением

В США 12 чиновников призвали власти страны изменить подход к ситуации в Газе

close
100%
Emily Elconin/Reuters

Представители американской администрации, уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа, выпустили совместное заявление, в котором призвали власти соблюдать закон и делать все возможное для скорейшего окончания конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы документа назвали политику администрации США в Газе провалом и угрозой национальной безопасности страны. Дипломатическое покрывательство со стороны США и ее непрекращающиеся поставки оружия Израилю обеспечили неопровержимое соучастие чиновников в преступлениях против палестинского народа в Газе, говорится в заявлении.

Документ подписали 12 бывших чиновников. Они покинули свои посты в течение последних девять месяцев из-за серьезной озабоченности текущей политикой США в отношении кризиса в Газе, а также политикой Вашингтона в отношении Израиля и Палестины в более широком смысле.

1 июля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Палестине нет признаков прекращения боевых действий, ни один элемент резолюции США в Совбезе ООН о поэтапном прекращении огня в Газе не был выполнен.

10 июня Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции США по перемирию между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Документ поддержали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.

Ранее в ХАМАС сделали заявление о военной помощи со стороны РФ.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами