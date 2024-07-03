Уволившиеся из-за несогласия с политикой США чиновники выступили с заявлением

Представители американской администрации, уволившиеся со своих постов в связи с политикой США в секторе Газа, выпустили совместное заявление, в котором призвали власти соблюдать закон и делать все возможное для скорейшего окончания конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Авторы документа назвали политику администрации США в Газе провалом и угрозой национальной безопасности страны. Дипломатическое покрывательство со стороны США и ее непрекращающиеся поставки оружия Израилю обеспечили неопровержимое соучастие чиновников в преступлениях против палестинского народа в Газе, говорится в заявлении.

Документ подписали 12 бывших чиновников. Они покинули свои посты в течение последних девять месяцев из-за серьезной озабоченности текущей политикой США в отношении кризиса в Газе, а также политикой Вашингтона в отношении Израиля и Палестины в более широком смысле.

1 июля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в Палестине нет признаков прекращения боевых действий, ни один элемент резолюции США в Совбезе ООН о поэтапном прекращении огня в Газе не был выполнен.

10 июня Совет Безопасности ООН проголосовал за проект резолюции США по перемирию между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Документ поддержали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.

Ранее в ХАМАС сделали заявление о военной помощи со стороны РФ.