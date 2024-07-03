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Гулькина об иске против Суханкиной: «Семь лет терпела»

Певица Гулькина заявила, что отзовет иск против Суханкиной после извинений

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Певица Наталья Гулькина рассказала, что отзовет свой иск против Маргариты Суханкиной в случае публичных извинений знаменитости. Ее слова передает kp.ru.

«Она наговорила в этом интервью столько всего, что у меня волосы на голове шевелились. <...> Готова ли я отозвать иск? Ну если публично извинится, то да. Я добрый человек», — призналась исполнительница.

Гулькина отметила, что терпела Суханкину на протяжении семи лет. Певицы уже 13 лет не работают вместе, но коллега по «Миражу» все равно продолжает ее «кусать» публично. Гулькина также вспомнила, как несколько лет назад «вытащила из ужасающего состояния» Суханкину. Она посетовала, что звезда даже в благодарность не смогла «закрыть рот».

«Не трогай ты человека, который в трудное время протянул тебе руку помощи. А ты откусил ее по самый локоть. Вот меня это поражает в людях. Змею пригрела на груди», — заявила она.

2 июля стало известно, что Наталья Гулькина подала иск о защите чести и достоинства против Суханкиной на 5 920 080 рублей. Причиной стало интервью исполнительницы Алене Жигаловой, в которой она назвала Гулькину «слабой на передок» женщиной, высказалась о ее любви к молодым мужчинам, «практически детям» и проч.

Ранее Сердючка отказался участвовать в концерте в поддержку ВСУ.

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