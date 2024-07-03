Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон подразумевает освобождение части осужденных за уголовные преступления от наказания в виде общественных работ, штрафа, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительных работ, ограничения по военной службе, ареста, ограничения свободы, лишения свободы на определенный срок, а также от иных мер уголовной ответственности.

К категориям граждан, подлежащих амнистии, относятся несовершеннолетние, беременные, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, пенсионеры, инвалиды I и II группы, больные туберкулезом, онкологическими заболеваниями и ВИЧ-инфицированные, а также пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС.

30 мая белорусские депутаты на заседании приняли законопроект об амнистии в связи с 80-летием освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков. Предполагается, что амнистия затронет 7850 осужденных. Условиями для нее станет полное возмещение вреда и ущерба от преступления и положительная характеристика в период отбывания наказания.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает немедленное исполнение постановления суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с заболеванием.

Ранее на Украине предложили освободить заключенных на подконтрольных России территориях.