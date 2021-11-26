Этап Гран-при в Сочи выиграл ученик Тутберидзе Морис Квителашвили, представляющий Грузию

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин. До скорых встреч!
Результаты Коляды позволили российскому фигуристу выйти в финал Гран-при, который пройдет в декабре!
Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
А вот так выглядят итоги мужского одиночного катания. Еще раз, Михаил Коляда взял серебро, Евгений Семененко оказался шестым, а Марк Кондратюк стал восьмым.
Турнирная таблица по итогам произвольной программы. Михаил Коляда, кстати, выиграл по итогам произвольной.
Итак! Морис Квителашвили выигрывал этап Гран-при в Сочи, Михаил Коляда становится вторым, а японец Казуки Томоно закрывает тройку лидеров!
Судьи ставят японскому фигуристу за произвольную программу 168,38 балла. Это дает ему в общей сумме 264,19 балла. Он третий!
Первым ставит он каскад четверной тулуп + тройной тулуп и отлично с ним справляется. Немного неудачное приземление на четверном сальхове, но удержался на ногах фигурист. Сольный четверной тулуп — чисто, а вот после риттбергера в три оборота касается рукой льда. Вращения получились на четвертый уровень, а каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов вышел с помарками. С сольного тройного акселя фигурист падает, зато каскад тройной флип + двойной тулуп выходит чистым. Дорожки шагов и вращения — на четвертый уровень у фигуриста. Достаточно помарок допустил японский спортсмен, что смазало впечатление от проката.
Казуки Томоно выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
За свое произвольное выступление грузинский фигурист, который тренируется у Этери Тутберидзе, набирает 170,96 балла. Это дает ему в общей сумме 266,33 балла. Хватаем ему отрыва, чтобы обойти Коляду.
Морис Квителашвили выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Первым ставит Морис каскад четверной сальхов + двойной тулуп и делает его блестяще. Чуть качнуло его на тройном акселе, небольшой недокрут был, однако следом делает он блестящий каскад четверной тулуп + тройной тулуп и чисто исполняет тройной риттбергер. Вращения — на четвертый уровень, дорожка шагов — тоже. А вот с сольного четверного тулупа Морис, к сожалению, падает. Зато каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов получается отличным, как и тройной флип. Финальное вращение оценено на четвертый уровень, и это действительно фантастическое выступление от грузинского фигуриста. Отличный прокат!
Морис Квителашвили выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Итак, момент истины. За произвольную программу Садовский получает 169,21 балла. Это дает ему в общей сумме 253,80 балла. Михаил Коляда — точно на пьедестале!
Чуть не удается приземление с четверного сальхова, недокрут на прыжке был, а вот каскад тройной лутц + тройной тулуп выходит хорошим. С трудом исполняет каскад тройной аксель + двойной тулуп после ошибки на первом элементе, а вот тройной риттбергер выходит чистым. Дорожка шагов на четвертый уровень, каскад получается восхитительный — четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов. Сольный тройной лутц чисто прыгает канадец, как и тройной флип. Вращения на четвертый уровень выходят. Прекрасно справился со своим прокатом канадский фигурист, несмотря на небольшие недочеты, это было действительно очень хорошо.
Роман Садовский, представляющий Канаду, появляется на льду.
Роман Садовский выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Михаил Коляда получает за свой произвольный прокат 180,16 балла. Это дает ему в общей сумме 264,64 балла. Пока что он первый!
Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
И снова падение на первом элементе... Четверной сальхов не получается у Михаила. Следом идет еще одна ошибка — на четверном тулупе льда касается рукой фигурист. Каскад тройной аксель + двойной тулуп выходит отличным, сольный тройной риттбергер тоже в плюсе. Вращения на четвертый уровень исполняет Коляда и дает потрясающий каскад четверной тулуп + тройной тулуп. Сольный тройной аксель выходит восхитительным с большими плюсами, каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов тоже сделан отлично. Великолепная дорожка шагов оценена по заслугам на четвертый уровень, вращения тоже получают высший уровень. Сама по себе программа просто потрясающая, но снова у нас была сорвана первая часть проката. Но стоит сказать, что Михаил молодец, он вытащил свою программу, браво!
Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Ну что же! Михаил Коляда под бурные овации выходит на лед.
Михаил Коляда выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Американский фигурист за произвольную программу набирает 154,50 балла. Это дает ему в общей сумме 237,97 балла.
И снова у нас падение с первого элемента! Не получается у американца исполнить четверной тулуп. Каскад тройной аксель + двойной тулуп получается, причем второй прыжок явно должен был быть тройным. Зато тройной лутц + ойлер + тройной сальхов практически без нареканий, как и сольный тройной риттбергер. Дорожка шагов получилась на четвертый уровень, вращения тоже. Тройной аксель вышел отличным, с хорошей надбавкой. каскад тройной флип + двойной тулуп тоже получился чистым, сольный тройной лутц отлично исполнен. Финальное вращение — четвертый уровень, и в целом забылась первая ошибка при просмотре программы. Очень достойно выступил американский фигурист.
Получает чешский фигурист за произвольный прокат 137,28 балла, что дает ему в общей сумме 219,59 балла.
Первым прыжком он ставит четверной сальхов, но падает с него. Второй элемент — тройной аксель — тоже не удается, снова падение допускает чешский фигурист. Зато сольный тройной лутц выходит чистым, а вращения получаются на четвертый уровень. В каскаде с тройным флипом прикрепляет спортсмен только двойной тулуп. Дорожка шагов получается на третий уровень. Каскад тройной аксель + двойной тулуп вышел чистым, а вот сольный флип получился только в два оборота. После исполнения тройного риттбергера очень неудачно приземлился чех, да и степ-аут тоже был. К сожалению, очень многое не получилось у Брезины в этой программе, развалился прокат. Боролся он за каждый элемент, но к сожалению.
За свой прокат Семененко получает 165,66 балла. В общей сумме у спортсмена сейчас 245,66 балла. Увы, уступает он Риццо.
Потрясающий каскад четверной тулуп + тройной тулуп исполняет в начале программы Евгений, на четверном сальхове обидно касается рукой льда, чтобы удержаться, а вот следом идет великолепный тулуп в четыре оборота. Тройной риттбергер — тоже чисто! Вращения у российского фигуриста на четвертый уровень. Каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов блестяще исполняет ученик Алексея Мишина, а следом обидно падает с тройного акселя, к сожалению. Далее идет еще одна ошибка — на тройном флипе тоже полупадение, Дорожка шагов на четвертый уровень, вращения — тоже. Увы, так обидно за эти ошибки, а ведь сама программа прекрасно началась, но вот середина проката на прыжках... Очень обидно, потому что в остальном такой прекрасный прокат показал Семененко.
Евгений Семененко выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Замыкает первую разминку Евгений Семененко. Очень тепло приветствует его публика.
Евгений Семененко выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Кэрри получает за произвольную программу 123,71 балла. В общей сумме он набирает 204,19 балла. Пока что это последний результат.
Начинает фигурист с четверного тулупа, но больно с него падает. Не удается и тройной аксель, снова падение. На риттбергере происходит бабочка, только в два оборота прыжок, а вот тройной флип, к счастью, получается. Дорожка шагов вышла только на второй уровень, а каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов фигурист вытащил. Следом был исполнен аксель, но вышел он только в два оборота, зато каскад тройной луцт + двойной тулуп получился. Очень мало что вышло у австралийского фигуриста в произольной программе к сожалению, очень расстроен сам спортсмен.
Риццо набирает за произвольную программу 173,02 балла. Это дает ему в общей сумме 250,47 балла.
Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Первым прыжком стоит тулуп, и получается он только в три оборота, да еще и с недокрутом. Зато каскад следом идет чистый — четверной тулп + тройной тулуп. Тройной риттбергер у Маттео получается чистым, как и тройной флип. каскад во второй части программы тройной аксель + ойлер + тройной сальхов получается чистым, а вот в каскаде с тройным лутцем оказывается тулуп в два оборота, но чисто. Сольный тройной аксель — тоже в плюсах. Дорожка шагов и вращения — на четвертый уровень. Практически все у него получилось, кроме начала, но вот дальнейшая программа вышла отличной.
Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Следующим свою программу представит итальянский фигурист Маттео Риццо.
Итальянский фигурист Маттео Риццо выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
В итоге японский фигурист получает за произвольную 153,06 балла. Это дает ему в общей сумме 229,75 балла.
Первым ставит фигурист сальхов, получается он в три оборота (а возможно, должен был быть в четыре). Зато следом исполняет четверной сальхов и делает это чисто. Тройной аксель тоже выполнен практически идеально, следом идет каскад тройной лутц + тройной тулуп, и вот на нем у японца возникают недокруты. Зато дорожка шагов на четвертый. Следом у фигуриста происходит срыв акселя, только в один оборот, зато каскад тройной флип + ойлер + тройной сальхов выходит здорово, как и тройной риттбергер. Красивым вращением на четвертый уровень завершает свою программу фигурист. Тоже не обошелся без помарок, но сама программа выглядит просто прекрасно.
Срывает, к сожалению, первый прыжок Марк, тулуп только в два оборота у него получается. А вот следом чисто он выполняет тройной аксель, чуть его качнуло на тройном риттбергере, но устоял спортсмен. Проблемы возникли и на каскаде тройной аксель + тройной тулуп, качнуло его при приземлении со второго элемента. Дорожка оценена на четвертый уровень, но судьи минусуют элемент, зато исполняет Марк четверной сальхов, а следом и каскад четверной сальхов + двойной тулуп. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов тоже получается. Ну что же, сделать сегодня чисто произвольную программу Марк не смог, хотя стоит отметить, что боролся до последнего за каждый элемент, за каждый прыжок.
Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Громкими аплодисментами приветствует публика россиянина Марка Кондратюка.
Марк Кондратюк выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Судьи оценивают выступление грузинского фигуриста в 159,82 балла. Это дает ему в общей сумме 210,17 балла.
Каскад четверной тулуп + тройной тулуп получается у воспитанника Этери Тутберидзе просто прекрасно. Сольный тулуп в четыре оборота фигурист тоже исполняет чисто, а вот с тройного флипа грузин падает. Зато сольный риттбергер в три оборота получился отличным. Дорожка шагов оценена на третий уровень. Каскад тройной аксель + тройной тулуп отлично исполняет фигурист, как и каскад тройной аксель + ойлер + тройной сальхов. Сольный тройной лутц — выполнен! Вращения оценены на четвертый уровень, и стоит сказать, что прекрасно проявил себя на сочинском льду дебютант серии Гран-при. Да, были ошибки, но в целом справился он со своей программой. Отличное начало.
Ученик Этери Тутберидзе, грузинский фигурист Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Открывает произвольную программу у мужчин представитель Грузии Ника Егадзе.
Ника Егадзе выступает с произвольной программой на Гран-при в СочиДенис Гладков/«Газета.Ru»
Свою разминку начинает первая группа участников. Напомним, что в ней выступят сразу два российских фигуриста — Марк Кондратюк и Евгений Семененко.
Подробнее ознакомиться с тем, как проходила короткая программа в мужском одиночном катании можно здесь:
Прокаты начнутся в 13.30, а вот так выглядит турнирная таблица по итогам короткой программы. Увы, российских фигуристов нет в топ-3. Михаил Коляда стал четвертым, Евгений Семененко — седьмой, а Марк Кондратюк — 11-й.