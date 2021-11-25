Коляда, Семененко и Кондратюк не попали в топ-3 в короткой программе

Не очень удачной для россиян получилась короткая программа на этапе Гран-при в Сочи. Михаил Коляда только четвертый, а также борющийся за попадание в финал серии Евгений Семененко — седьмой. Но на самом деле отыграться шансы еще будут, нужно только чисто отработать произвольную. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Сразу же серьезное падение на четверном тулупе, потом в каскаде с тройным лутцем сделал вторым прыжком тулуп лишь в два оборота. И во второй части проката тройной аксель с помаркой. Отвращался и отшагал на четвертый уровень. Тоже вряд ли может занести выступление себе в актив Риццо.
Квителашвили выходит все-таки на второе место! Но Томоно он уступил меньше 0,5 балла!
Начал с каскада 4 сальхов + 3 тулуп, потом сделал тройной аксель. Во второй части проката еще и чистейший четверной тулуп! Дорожка и вращения не подвели — четвертый уровень. Похоже, у нас будет новый лидер...
Больно было смотреть на Алексея Мишина во время проката Коляды, и Михаил оказывается только на третьем месте. А впереди еще два участника выступят.
Сразу же на две ноги приземлился с четверного сальхова, а затем еще и упал с четверного тулупа, который должен был открывать каскад, так что остался без элемента Михаил. Ну хоть во второй части проката шикарно (+2,88) исполнил тройной аксель. Вращения и дорожка на четвертый уровень. Эх...
Итак, Семененко оказывается на пятой позиции. Но шанс исправиться в произвольной программе будет!
К сожалению, сразу же упал с четверного тулупа. Каскад 4 сальхов + 3 тулуп, напротив, сделал чисто. Но ошибка случилась и во второй части проката на тройном акселе, который он крайне неудачно приземлил. Но хоть вращения и дорожка на четвертый уровень. Жаль, конечно, много потерял.
В начале добротный четверной тулуп, затем чистый тройной аксель, а во второй части проката каскад 3 лутц + 3 тулуп, и вот в нем случилась ошибка на выезде со второго прыжка. Вращения и дорожка и у Пулкинена были на четвертый уровень.
Начал Бжезина с отличного четверного сальхова. А вот каскад не удался. Получилось 3 флип + комбо + 2 тулуп. Импровизировал после ошибки на выезде с первого прыжка. Зато чистенький и отплюсованный тройной аксель продемонстрировал затем. Вращения и дорожки шагов на четвертые уровни. Еще и в музыку чуть не уложился. Бжезина, конечно, может и лучше выступать.
А теперь разминка второй группы фигуристов, где будут двое россиян. Причем, и Семененко, и Коляда претендуют на попадание в финал серии!
Вполне очевидный новый лидер соревнований — Томоно. Это его лучший результат в карьере!
Каскад из четверного и тройного тулупов в начале на хороший плюс по GOE. Дальше чистый четверной сальхов — очень мощное начало. Во второй части программы был еще чистый тройной аксель, а все вращения и дорожка шагов были оценены четвертым уровнем. Ну что ж, шикарный прокат перспективного японца!
Сначала четверной тулуп и сразу падение... Тройной аксель сделал чисто, а во второй части проката должен был быть каскад с четверным сальховом, но получилось, что элемент вообще не был засчитан. Вращения и дорожка шагов на четвертый уровень, но, конечно, это совсем не то, на что Марк рассчитывал...
А вот и первый представитель России — Марк Кондратюк на льду сочинского «Айсберга».
Начал с четверного тулупа, но ошибся на приземлении. Зато чисто сделал каскад 3 лутц + 3 тулуп. Во второй части проката был тройной аксель, но приземлился с него неудачно. Вращения на четвертый уровень, дорожка шагов — тоже. Еще один неплохой прокат, но все через борьбу.
Тоже четверной сальхов в начале выступления, но с большой ошибкой на приземлении. Тройной аксель был хорошим. В каскаде за тройным флипом сделал только двойной тулуп вместо тройного. Вращения были четвертого уровня, как и дорожка шагов. Не все получилось, но достаточно интересный прокат.
А вот четверной сальхов в начале проката Садовского вышел отличным, чего не скажешь о тройном акселе, где была серьезная ошибка на приземлении. Зато прилично сделал каскад 3 лутц + 3 тулуп. Отвращался на четветые уровни, дорожка шагов была тоже максимальной сложности. Очень приличный прокат.
Первая оценка на сегодня. Это, конечно, никакой не ориентир. Это первый блин молодого спортсмена.
И сразу же падение с четверного сальхова, а потом бабочка на четверном тулупе. Так себе начало. После вращения третьего уровня сложности зашел на аксель, но упал. Судьи поставили это как прыжок в один оборот, что не приносит баллов. Еще одно вращение и дорожка шагов были на третий уровень тоже. А финальное вращение на четвертый. Ничего не получилось в прыжковой части.
Нико Эгадзе из Грузии открывает соревнования. Для ученика Этери Тутберидзе это первый взрослый этап Гран-при.
На домашнем этапе серии Гран-при все участвующие российские фигуристы рассчитывают на высокие места. И у Марка Кондратюка, и у Евгения Семененко, и у Михаила Коляды тут достаточно хорошие шансы, тем более топ-соперники все же отсутствуют.