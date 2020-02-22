На фоне обысков: промахи Гараничева и Елисеева топят Россию. LIVE

Подтянулась и группа преследователей немца и французов. Поднялся ветер — много промахов. Тарьей Бё делает две осечки и уходит третьим с отставанием в минуту. Остальные пока мажут.
Дестье и Пайффер уже отстрелялись на стойке! Оба допустили по промаху, но тут же закрыли его с первого доппатрона.
Первый комментарий Евгения Гараничева в эфире «Матч ТВ»: «Не скажу, что моя стрельба была удачной. На первом круге сломали палку одному из соперников, он начал перестраиваться, и мне тоже случайно сломал палку. Потом тренер подбежал, дал инвентарь, но я потерял время на этом.
На лежке был обидный промах, затем я пытался догнать группу. На втором рубеже из-за этого хотел быстрее отстреляться и допустил два промаха.
Как настраивался на гонку после утреннего обыска? Полицейские говорили, что это займет 20 минут, но обыски затянулись на 1 час 40 минут. После этого мы пытались заснуть с Александром Логиновым, но не получалось. Так что перед гонкой немного не выспался, и самочувствие было какое-то непонятное».
Поршнев допустил один промах на лежке и сумел закрыть его только со второго доппатрона. Теперь он проигрывает лидерам 1 минуту и 23 секунды — это выглядит пока весьма удручающе.
Лидеры уже на стрельбе лежа. Пайффер закрыл все мишени быстро и уверенно, Дестье чуть замешкался, пока выцеливал, однако тоже попал с первого раза.
На отметке 2,2 км Дестье и Пайффер уже так оторвались от всех остальных, что преследователей даже вдали не заметно. Отрыв — 55 секунд.
Елисеев, к сожалению, выдохся на последнем круге и резко сдал по скорости, так что его обогнали несколько человек. В итоге он передал эстафету только седьмым — в гонку вступил Никита Поршнев. Отставание от лидеров — 1 минута 7 секунд.
Ну, а на четвертой позиции сейчас Австрия — бежит Юлиан Эберхард.
Норвежец Йоханнес Дале, который заходил на круг, включил невероятную скорость и сумел вырваться вперед. Он передал эстафету третьим — теперь на трассе Тарьей Бё!
Немец Хорн передал эстафету Арнду Пайфферу, спустя полсекунды Фуркад сделал то же самое — в гонку у французов вступил Симон Дестье.
Елисеев вдохновился своей прекрасной стрельбой и втопил на трассе так, словно он прирожденный спринтер. Между ним и Бормолини, занимающим третью строчку, — 19 секунд!
ЕЛИСЕЕВ! Что творит! Закрыл все мишени на стойке идеально! На фоне промахов многих соперников Матвей уходит на трассу пятым — это уже близко с призовыми местами! Правда, до Фуркада и Хорна ему еще о-о-очень далеко — 1 минута, однако надо постараться приблизиться хотя бы к Бормолини, который сейчас третий — до него около 20 секунд.
Бормолини допустил один промах, но сумел быстро закрыть эту мишень и ушел на третьей строчке — 37 секунд отставания от лидеров. А вот украинец Семенов зашел на круг и далеко отпустил немца и француза.
Хорн и Фуркад уже на стойке! Немец мажет первым же выстрелом, но закрывает его доппатроном без лишних нервов. Француз же вообще показывает идеальную стрельбу. И лидеры вновь уходят на трассу вровень — между ними 0,2 секунды.
На отметке 3,6 км Фуркад и Хорн по-прежнему идут ноздря в ноздрю, Бормолини от них понемногу отстает — разница уже 26 секунд. Украинец Семенов — в 38 секундах. Елисеев проигрывает 1 минуту и 5 секунд — ничего не меняется.
Елисеев, к сожалению, не сумел показать надежной стрельбы на лежке. Россиянин промахнулся два раза, закрыл потом двумя доппатронами, но пока целился, потерял немало времени. Теперь Матвей уступает лидерам 1 минуту 6 секунд.
Итальянец Бормолини быстро закрыл все мишени и отправился преследовать француза с немцем. А вот украинец Семенов допустил два промаха и, пока закрывал их, отстал от лидеров на 30 секунд. Тем не менее он ушел на трассу четвертым.
Француз и немец уже на стрельбе лежа. Фуркад закрыл все мишени идеально, и то же самое проделал Хорн! Никто не дрогнул. Два лидера уходят на трассу впереди всех.
Фуркад и Хорн соревнуются в своей отдельной лиге, Семенов и Бормолини отстают от них на 18 секунд. Остальной пелотон — еще дальше.
Гараничев передал эстафету Елисееву с отставанием в 56 секунд от лидеров. Сейчас Россия на 14-й позиции. Три промаха Евгения, конечно, дорого нам стоили. Но его включили в состав на эстафету в последний момент (предполагалось, что побежит молодой талант Карим Халили), так что это изначально был риск.
Третьими сменились итальянцы — вместо Хофера теперь Бормолини, а четвертыми — украинцы: вместо Артема Примы Сергей Семенов.
Лессер первым передал эстафету Филиппу Хорну. Германия по-прежнему лидер. Вслед за этим Жаклен отправил в гонку Мартена Фуркада, но того случайно прижал к ограждению проезжающий мимо Хорн, так что знаменитый француз споткнулся и чуть не упал. Бывает.
Официальный Twitter IBU отмечает, что украинец Прима, который сейчас идет третьим, явно вдохновился неожиданной бронзой женской сборной Украины в эстафете сегодня.
Эх, Гараничев! Допустил два промаха на стойке и мучительно долго их закрывал. К счастью, удалось избежать штрафного круга, но Евгений так неторопливо выцеливал, что ушел на трассу с отставанием в 52 секунды от лидеров.
Только немец Лессер отстрелялся безупречно! Жаклен промахнулся один раз, Хофер — трижды, а Кристиансен и вовсе зашел на круг. Тройка лидеров теперь выглядит так — Лессер, Жаклен и украинец Прима!
Лидеры подъехали ко второй стрельбе — стоя.
Караван биатлонистов возглавил Кристиансен, а Жаклен, Лессер и Хофер держатся прямо за ним. Четверка лидеров бежит в одной плотной группе, остальные начинают отставать.
Гараничев подошел к стрельбищу чуть позже лидеров, долго выцеливал, но промахнулся первым выстрелом! Тем не менее ему удалось закрыть эту мишень с первой же дополнительной попытки, а следующие четыре мишени не вызвали проблем. На трассу Евгений ушел с отставанием 26 секунд от лидеров.
Началась первая стрельба — лежа! Француз Жаклен, норвежец Кристиансен и немец Лессер отстрелялись быстро и без ошибок, возглавив пелотон. Итальянец Хофер допустил один промах, но быстро закрыл его доппатроном — сейчас он четвертый.
Гараничев, к сожалению, сдал ходом и теперь уступает лидирующей группе 14 секунд.
На отметке 2,2 км по-прежнему лидирует Хофер, который активно пытается растянуть группу и немного оторваться от преследователей. Прямо в спину ему дышит новоиспеченный чемпион мира — француз Жаклен, а также норвежец Кристиансен. Тут же неподалеку немец Лессер, украинец Прима и швед Фемлинг — все они отстают от лидера не больше, чем на 2 секунды.
После стартового километра Гараничев держится рядом с лидерами каравана — уступает лидеру итальянцу Хоферу всего 3 секунды.
Гонка началась!
Биатлонисты уже идут на трассу. Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщает, что Логинов плакал, давая сегодня интервью. Надо собраться.
Остается надеяться, что такое скомканное начало дня не помешает россиянам сегодня показать свой уровень. После обысков спортсмены провели утреннюю пробежку — в общем, готовились в обычном режиме.
Печально, что рано утром — прямо в день эстафетной гонки — в номер Логинова и Гараничева ворвалась итальянская полиция и устроила обыск в вещах Александра. Он завоевал на этом ЧМ уже две медали, и, видимо, это вызвало какие-то подозрения в приеме допинга. Известно, что распоряжение на такие действия дал Международный союз биатлонистов (IBU). Более подробно ознакомиться с ситуацией можно в нашей статье:
Всего в гонке принимают участие 27 команд. Состав Норвегии — Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё; состав Германии — Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль; состав Франции — Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе; состав Италии — Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари и Доминик Виндиш.
Российская команда будет бежать в таком порядке: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и на финальном этапе — Александр Логинов.
Начало гонки — в 16.45 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону.