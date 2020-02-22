На фоне обысков: промахи Гараничева и Елисеева топят Россию. LIVE

Первый комментарий Евгения Гараничева в эфире «Матч ТВ»: «Не скажу, что моя стрельба была удачной. На первом круге сломали палку одному из соперников, он начал перестраиваться, и мне тоже случайно сломал палку. Потом тренер подбежал, дал инвентарь, но я потерял время на этом.

На лежке был обидный промах, затем я пытался догнать группу. На втором рубеже из-за этого хотел быстрее отстреляться и допустил два промаха.

Как настраивался на гонку после утреннего обыска? Полицейские говорили, что это займет 20 минут, но обыски затянулись на 1 час 40 минут. После этого мы пытались заснуть с Александром Логиновым, но не получалось. Так что перед гонкой немного не выспался, и самочувствие было какое-то непонятное».