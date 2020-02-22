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На фоне обысков: промахи Гараничева и Елисеева топят Россию. LIVE

Чемпионат мира по биатлону. Мужская эстафета. ОНЛАЙН

На чемпионате мира по биатлону проходит мужская эстафета 4х7,5 км. В составе сборной России выступают Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Рано утром в этот же день итальянская полиция ворвалась в номер Логинова и устроила там обыск по подозрению в приеме допинга. На этом фоне россияне пытаются показать результат. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
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17:35

Подтянулась и группа преследователей немца и французов. Поднялся ветер — много промахов. Тарьей Бё делает две осечки и уходит третьим с отставанием в минуту. Остальные пока мажут.

17:33

Дестье и Пайффер уже отстрелялись на стойке! Оба допустили по промаху, но тут же закрыли его с первого доппатрона.

17:30

Первый комментарий Евгения Гараничева в эфире «Матч ТВ»: «Не скажу, что моя стрельба была удачной. На первом круге сломали палку одному из соперников, он начал перестраиваться, и мне тоже случайно сломал палку. Потом тренер подбежал, дал инвентарь, но я потерял время на этом.

На лежке был обидный промах, затем я пытался догнать группу. На втором рубеже из-за этого хотел быстрее отстреляться и допустил два промаха.

Как настраивался на гонку после утреннего обыска? Полицейские говорили, что это займет 20 минут, но обыски затянулись на 1 час 40 минут. После этого мы пытались заснуть с Александром Логиновым, но не получалось. Так что перед гонкой немного не выспался, и самочувствие было какое-то непонятное».

17:28

Поршнев допустил один промах на лежке и сумел закрыть его только со второго доппатрона. Теперь он проигрывает лидерам 1 минуту и 23 секунды — это выглядит пока весьма удручающе.

17:27

Лидеры уже на стрельбе лежа. Пайффер закрыл все мишени быстро и уверенно, Дестье чуть замешкался, пока выцеливал, однако тоже попал с первого раза.

17:25

На отметке 2,2 км Дестье и Пайффер уже так оторвались от всех остальных, что преследователей даже вдали не заметно. Отрыв — 55 секунд.

17:24

Елисеев, к сожалению, выдохся на последнем круге и резко сдал по скорости, так что его обогнали несколько человек. В итоге он передал эстафету только седьмым — в гонку вступил Никита Поршнев. Отставание от лидеров — 1 минута 7 секунд.

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17:23

Ну, а на четвертой позиции сейчас Австрия — бежит Юлиан Эберхард.

17:22

Норвежец Йоханнес Дале, который заходил на круг, включил невероятную скорость и сумел вырваться вперед. Он передал эстафету третьим — теперь на трассе Тарьей Бё!

17:20

Немец Хорн передал эстафету Арнду Пайфферу, спустя полсекунды Фуркад сделал то же самое — в гонку у французов вступил Симон Дестье.

17:19

Елисеев вдохновился своей прекрасной стрельбой и втопил на трассе так, словно он прирожденный спринтер. Между ним и Бормолини, занимающим третью строчку, — 19 секунд!

17:18

ЕЛИСЕЕВ! Что творит! Закрыл все мишени на стойке идеально! На фоне промахов многих соперников Матвей уходит на трассу пятым — это уже близко с призовыми местами! Правда, до Фуркада и Хорна ему еще о-о-очень далеко — 1 минута, однако надо постараться приблизиться хотя бы к Бормолини, который сейчас третий — до него около 20 секунд.

17:16

Бормолини допустил один промах, но сумел быстро закрыть эту мишень и ушел на третьей строчке — 37 секунд отставания от лидеров. А вот украинец Семенов зашел на круг и далеко отпустил немца и француза.

17:15

Хорн и Фуркад уже на стойке! Немец мажет первым же выстрелом, но закрывает его доппатроном без лишних нервов. Француз же вообще показывает идеальную стрельбу. И лидеры вновь уходят на трассу вровень — между ними 0,2 секунды.

17:13

На отметке 3,6 км Фуркад и Хорн по-прежнему идут ноздря в ноздрю, Бормолини от них понемногу отстает — разница уже 26 секунд. Украинец Семенов — в 38 секундах. Елисеев проигрывает 1 минуту и 5 секунд — ничего не меняется.

17:11

Елисеев, к сожалению, не сумел показать надежной стрельбы на лежке. Россиянин промахнулся два раза, закрыл потом двумя доппатронами, но пока целился, потерял немало времени. Теперь Матвей уступает лидерам 1 минуту 6 секунд.

17:10

Итальянец Бормолини быстро закрыл все мишени и отправился преследовать француза с немцем. А вот украинец Семенов допустил два промаха и, пока закрывал их, отстал от лидеров на 30 секунд. Тем не менее он ушел на трассу четвертым.

17:09

Француз и немец уже на стрельбе лежа. Фуркад закрыл все мишени идеально, и то же самое проделал Хорн! Никто не дрогнул. Два лидера уходят на трассу впереди всех.

17:07

Фуркад и Хорн соревнуются в своей отдельной лиге, Семенов и Бормолини отстают от них на 18 секунд. Остальной пелотон — еще дальше.

17:06

Гараничев передал эстафету Елисееву с отставанием в 56 секунд от лидеров. Сейчас Россия на 14-й позиции. Три промаха Евгения, конечно, дорого нам стоили. Но его включили в состав на эстафету в последний момент (предполагалось, что побежит молодой талант Карим Халили), так что это изначально был риск.

17:05

Третьими сменились итальянцы — вместо Хофера теперь Бормолини, а четвертыми — украинцы: вместо Артема Примы Сергей Семенов.

17:04

Лессер первым передал эстафету Филиппу Хорну. Германия по-прежнему лидер. Вслед за этим Жаклен отправил в гонку Мартена Фуркада, но того случайно прижал к ограждению проезжающий мимо Хорн, так что знаменитый француз споткнулся и чуть не упал. Бывает.

17:02

Официальный Twitter IBU отмечает, что украинец Прима, который сейчас идет третьим, явно вдохновился неожиданной бронзой женской сборной Украины в эстафете сегодня.

17:00

Эх, Гараничев! Допустил два промаха на стойке и мучительно долго их закрывал. К счастью, удалось избежать штрафного круга, но Евгений так неторопливо выцеливал, что ушел на трассу с отставанием в 52 секунды от лидеров.

16:59

Только немец Лессер отстрелялся безупречно! Жаклен промахнулся один раз, Хофер — трижды, а Кристиансен и вовсе зашел на круг. Тройка лидеров теперь выглядит так — Лессер, Жаклен и украинец Прима!

16:58

Лидеры подъехали ко второй стрельбе — стоя.

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16:56

Караван биатлонистов возглавил Кристиансен, а Жаклен, Лессер и Хофер держатся прямо за ним. Четверка лидеров бежит в одной плотной группе, остальные начинают отставать.

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16:54

Гараничев подошел к стрельбищу чуть позже лидеров, долго выцеливал, но промахнулся первым выстрелом! Тем не менее ему удалось закрыть эту мишень с первой же дополнительной попытки, а следующие четыре мишени не вызвали проблем. На трассу Евгений ушел с отставанием 26 секунд от лидеров.

16:52

Началась первая стрельба — лежа! Француз Жаклен, норвежец Кристиансен и немец Лессер отстрелялись быстро и без ошибок, возглавив пелотон. Итальянец Хофер допустил один промах, но быстро закрыл его доппатроном — сейчас он четвертый.

16:51

Гараничев, к сожалению, сдал ходом и теперь уступает лидирующей группе 14 секунд.

16:49

На отметке 2,2 км по-прежнему лидирует Хофер, который активно пытается растянуть группу и немного оторваться от преследователей. Прямо в спину ему дышит новоиспеченный чемпион мира — француз Жаклен, а также норвежец Кристиансен. Тут же неподалеку немец Лессер, украинец Прима и швед Фемлинг — все они отстают от лидера не больше, чем на 2 секунды.

16:47

После стартового километра Гараничев держится рядом с лидерами каравана — уступает лидеру итальянцу Хоферу всего 3 секунды.

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16:45

Гонка началась!

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16:45

Биатлонисты уже идут на трассу. Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ» сообщает, что Логинов плакал, давая сегодня интервью. Надо собраться.

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16:40

Остается надеяться, что такое скомканное начало дня не помешает россиянам сегодня показать свой уровень. После обысков спортсмены провели утреннюю пробежку — в общем, готовились в обычном режиме.

16:35

Печально, что рано утром — прямо в день эстафетной гонки — в номер Логинова и Гараничева ворвалась итальянская полиция и устроила обыск в вещах Александра. Он завоевал на этом ЧМ уже две медали, и, видимо, это вызвало какие-то подозрения в приеме допинга. Известно, что распоряжение на такие действия дал Международный союз биатлонистов (IBU). Более подробно ознакомиться с ситуацией можно в нашей статье:

16:30

Всего в гонке принимают участие 27 команд. Состав Норвегии — Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бё и Йоханнес Бё; состав Германии — Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль; состав Франции — Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестьё, Кентен Фийон Майе; состав Италии — Лукас Хофер, Томас Бормолини, Даниэле Каппеллари и Доминик Виндиш.

16:25

Российская команда будет бежать в таком порядке: Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и на финальном этапе — Александр Логинов.

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16:20

Начало гонки — в 16.45 мск.

16:15

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону.