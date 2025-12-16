Новосибирский производитель бытовой химии допустил дефолт

Новосибирский производитель бытовой химии «Чистая планета» допустил фактический дефолт по выплате купона облигаций на сумму 2,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое подписала генеральный директор Вита Кобак.

«К сожалению, компания не сможет направить выплату купонного дохода в пользу владельцев облигаций и допустит фактический дефолт», — написали в компании.

В сообщении указано, что нарушение произошло при выплате 26-го купона серии БО-01 после того, как ранее фирма объявила о техническом дефолте. На дату исполнения у компании не оказалось достаточного количества средств, что связано, в том числе, с действиями бывших участников и руководителей «Чистой планеты». Предприятие в срочном порядке предпринимает правовые и экономические меры, сталкиваясь с давлением из-за неблагоприятной рыночной ситуации.

В начале 2026 года «Чистая планета» планирует провести общее собрание владельцев облигаций, на котором намерена представить план выхода из дефолта и текущего кризиса. Кобак отметила, что компания не планирует прекращать деятельность и запускать процедуры ликвидации.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматривают несколько исков против бывших акционеров и руководителей компании. Летом 2024 года пост гендиректора покинула Екатерина Дектярникова, ее сменил технический директор Вадим Шварцкопф. В апреле 2025 года главой компании стала Кобак. «Чистая планета» пытается взыскать с бывших участников компании многомиллионные убытки. Среди ответчиков — Дектярникова, Шварцкопф, Зелькова, Гайдук, Филатова и Певнев. Компания требует с них 9,625 млн рублей, утверждая, что они выводили активы и причинили ущерб предприятию.

«Чистая планета» производит премиальную бытовую химию и средства гигиены. Одним из основателей компании является бывший замглавы управления МВД по Новосибирской области Вячеслав Певнев. В феврале 2025 года он и другие акционеры вышли из капитала, после чего 99% компании перешли к «Сибэксперт», а 1% — к «Экологике».

