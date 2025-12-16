На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новосибирский производитель бытовой химии допустил дефолт

«Чистая планета» допустила дефолт по облигациям на 2,3 млн рублей
Новосибирский производитель бытовой химии «Чистая планета» допустил фактический дефолт по выплате купона облигаций на сумму 2,3 млн рублей. Об этом говорится в сообщении компании, которое подписала генеральный директор Вита Кобак.

«К сожалению, компания не сможет направить выплату купонного дохода в пользу владельцев облигаций и допустит фактический дефолт», — написали в компании.

В сообщении указано, что нарушение произошло при выплате 26-го купона серии БО-01 после того, как ранее фирма объявила о техническом дефолте. На дату исполнения у компании не оказалось достаточного количества средств, что связано, в том числе, с действиями бывших участников и руководителей «Чистой планеты». Предприятие в срочном порядке предпринимает правовые и экономические меры, сталкиваясь с давлением из-за неблагоприятной рыночной ситуации.

В начале 2026 года «Чистая планета» планирует провести общее собрание владельцев облигаций, на котором намерена представить план выхода из дефолта и текущего кризиса. Кобак отметила, что компания не планирует прекращать деятельность и запускать процедуры ликвидации.

В Арбитражном суде Новосибирской области рассматривают несколько исков против бывших акционеров и руководителей компании. Летом 2024 года пост гендиректора покинула Екатерина Дектярникова, ее сменил технический директор Вадим Шварцкопф. В апреле 2025 года главой компании стала Кобак. «Чистая планета» пытается взыскать с бывших участников компании многомиллионные убытки. Среди ответчиков — Дектярникова, Шварцкопф, Зелькова, Гайдук, Филатова и Певнев. Компания требует с них 9,625 млн рублей, утверждая, что они выводили активы и причинили ущерб предприятию.

«Чистая планета» производит премиальную бытовую химию и средства гигиены. Одним из основателей компании является бывший замглавы управления МВД по Новосибирской области Вячеслав Певнев. В феврале 2025 года он и другие акционеры вышли из капитала, после чего 99% компании перешли к «Сибэксперт», а 1% — к «Экологике».

Ранее «Индустриальный Сберегательный Банк» лишили лицензии.

