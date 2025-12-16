Россиянам рассказали, куда обратиться за помощью в трудной жизненной ситуации

В трудной жизненной ситуации россияне могут рассчитывать на адресную социальную помощь, получить которую они могут, обратившись в МФЦ или отделение соцзащиты. Заявление можно также подать через портал «Госуслуги», рассказал RT экономист, промышленник, эксперт Торгово-промышленной палаты России и Российского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Никитин.

Воспользоваться правом на получение помощи наряду с другими льготами и услугами, в каждом регионе их список может быть свой, отметил эксперт. Среди тяжелых жизненных обстоятельств он выделил такие, как утрата или отсутствие жилья, потеря кормильца или работы.

«Помощь может быть оказана как в материальном, так и натуральном виде: вещи, продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы, дрова, — перечислил специалист. — К мерам поддержки относятся и помощь в трудоустройстве, предоставление места в детском саду ребёнку, скидка на оплату ЖКХ, бесплатный проезд, услуги соцработника».

Какая именно поддержка будет оказана, определяется условиями каждой конкретной ситуации, роль при этом играют причины ее возникновения, возможности бюджета региона. Так, например, помимо выплаты денежной помощи гражданину могут предоставить сертификат на покупку товаров, кредитные или ипотечные каникулы, жилье по соцнайму или даже выплату на покупку или ремонт своего жилья.

В большинстве регионов адресная соцпомощь оформляется как социальный контракт. В частности, россиянам помогают найти работу, обучиться, открыть бизнес и так далее.

Ранее сообщалось, что малоимущим россиянам хотят автоматически продлевать соцвыплаты.