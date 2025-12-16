В Польше заявили о планах США предоставить Украине гарантии безопасности

США предоставят военные гарантии безопасности Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам телефонного разговора европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом, передает издание Onet.

«Впервые я услышал из уст американских переговорщиков, и господин [спецпосланник президента США] Стив Уиткофф недвусмысленно заявил, что Америка предоставит Украине гарантии безопасности таким образом, чтобы у россиян не осталось сомнений в том, что ответ США будет военным», — сказал польский премьер.

До этого сообщалось, что европейские лидеры по итогам переговоров в Берлине опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. В частности, Евросоюз хочет продолжать оказывать Украине постоянную и существенную поддержку в наращивании армии, численность которой в мирное время должна оставаться на уровне 800 тысяч человек.

14 декабря в Берлине состоялись переговоры по урегулированию украинского конфликта при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя главы Белого дома Джареда Кушнера и президента Украины Владимира Зеленского. Встреча продолжалась пять часов. Позже Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе касательно урегулирования на Украине на переговорах в Берлине, где обсуждался план из 20 пунктов.

Ранее СМИ сообщили, что США хотят как можно скорее прийти к России с сильным предложением по Украине.