На подлете к Москве сбили второй беспилотник

Собянин: уничтожен еще один украинский БПЛА, летевший на Москву

Уничтожен еще один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом на своей странице в мессенджере Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона работают экстренные службы. Другие подробности происшествия не приводятся.

До этого Собянин сообщал, что в 7:28 мск на подлете к столице дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и подавили украинский БПЛА.

В последний раз градоначальник сообщал об атаках беспилотников на столицу накануне. Тогда общее число дронов, которые 15 декабря пытались атаковать российскую столицу, достигло 21.

Как сообщили в Министерстве обороны России, ночью над российскими регионами сбили 83 украинских беспилотника. По информации ведомства, больше всего дронов — 64 беспилотника — были уничтожены над территорией Брянской области. Еще девять БПЛА сбили над Калужской областью. Пять беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области.

Ранее в Госдуме назвали «жестом отчаяния» удары БПЛА ВСУ по России.