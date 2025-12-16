На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленинградской области уничтожили беспилотник

Губернатор Дрозденко: беспилотник уничтожен над Киришским районом Ленобласти
true
true
true
close
Shutterstock

По предварительным данным, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен над Киришским районом Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Другие подробности инцидента пока неизвестны. О воздушной опасности губернатор не сообщал.

До этого Минобороны России писало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 83 украинских беспилотника над регионами страны.

По информации ведомства, больше всего дронов — 64 беспилотника — были уничтожены над территорией Брянской области. Еще девять БПЛА сбили над Калужской областью. Пять беспилотников были уничтожены над территорией Смоленской области.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Собянин сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Москве.

