Зеленский назвал возможные даты переговоров с США

Зеленский: делегации Украины и США могут провести переговоры 20-21 декабря
Valentyn Ogirenko/Reuters

Делегации Киева и Вашингтона проведут переговоры по урегулированию конфликта на Украине в конце этой недели в США. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, его слова приводятся в Telegram-канале «Новини.LIVE».

По словам Зеленского, в ближайшие дни Киев доработает свои документы с условиями мирного урегулирования конфликта. Далее планируются консультации представителей США с делегациями Киева и Москвы, отметил он.

«Затем [члены американской делегации] проведут консультации с президентом США [Дональдом Трампом], после чего наши команды встретятся», — добавил украинский лидер.

В связи с этим Зеленский считает, что команды США и Украины проведут переговоры, возможно, на выходных 20-21 декабря.

Предыдущая встреча делегаций Украины и США прошла в Берлине 14 декабря, на ней стороны в очередной раз обсуждали мирный план Дональда Трампа. Американский лидер остался доволен, как прошли эти переговоры, назвав итоги «действительно позитивными». В Белом доме считают, что теперь Россия согласует мирный план, несмотря на то, что он содержит гарантии безопасности для Украины, аналогичные статье 5 НАТО о коллективной обороне. Во французском издании Le Monde отметили, что в новую версию документа включили «все, чтобы украинцам чувствовать себя в безопасности». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп сообщил о недавнем разговоре с Путиным.

Переговоры о мире на Украине
