«Заставили сидеть в трусах»: итальянская полиция обыскала Логинова

22 февраля, день эстафет на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, начался для сборной России крайне неприятным образом.

В 6 утра в номер, где проживают лидер национальной команды Александр Логинов и Евгений Гараничев, вломились полицейские с обыском.

«В 6 утра мы спали, проснулись с Евгением Гараничевым от того, что вломились в дверь — они сами открыли. Сразу забрали наше оружие — видимо, как у очень опасных преступников. Просили нас сидеть на месте — естественно, в одних трусах. Мы смотрели, как они проверяли мои вещи. Их интересовали только мои вещи, — рассказал Александр.

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«Я попросил помощь переводчика — пришла наш менеджер Екатерина. Проверили документы, которые они привезли, — это был какой-то запрос от IBU, то есть какое-то недоверие. Не было такого, чтобы я дал повод, куда-то не пришел, опоздал. Нет, конечно.

Видимо, им так было нужно прийти в 6 утра. Забрали компьютер, телефон, какие-то личные вещи. То, что забрали телефон, — это больше всего меня расстраивает. Я не против, если бы они его проверили, скопировали. Но в любом случае это личные вещи, в 2020-м году необходимые для жизни.

Мне ничего не предъявляли, никаких обвинений. Меня все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет — не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает. Это какой-то… ну не беспредел, но… Спасибо болельщикам за поддержку в любом случае, мы не сломаемся. У нас менталитет не такой».

Кроме того, карабинеры обыскали также номер личного тренера спортсмена Александра Касперовича, у которого тоже изъяли телефон и компьютер. Подверглись досмотру и автомобили спортсмена и тренера.

Как сообщил Логинов, они с Касперовичем сами предоставили пароли от своих устройств, а полицейские обещали вернуть гаджеты после их проверки на предмет наличия переписок о допинге.

«Это шоу, как обычно — порадовать болельщиков тем, что приехали с самого утра, подняли всю команду. Перед эстафетой сделали такой жест. Это с подачи IBU, постановление пока не буду показывать, — рассказал в эфире «Матч ТВ» президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев..— Написано письмо от IBU в полицию: провести проверку, почему Логинов и Касперович находятся на ЧМ в сборной, так как у него была найдена не его аккредитация. Написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то еще применения».

Вскоре выяснилось, что причина столь раннего визита полицейских в запросе от антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек-Хаккарайнен, у которой вызвало подозрение присутствие в Антхольце Касперовича, приехавшего на турнир «по чужой» аккредитации. Как посчитала сотрудница, специалист мог прибыть в Италию для транспортировки и применения допинга.

Касперович действительно находится на чемпионате мира не от сборной России, где не хватило квоты, чтобы аккредитовать тренера. Помогла Федерация биатлона Украины, с которой у наставника Логинова хорошие отношения.

Ну а сами подозрения связаны, само собой, с допинговым прошлым российского биатлониста, причем на появившемся в сети скриншоте постановления полиции видна даже указанная дата сдачи Александром положительного теста.

Вряд ли что-то подобное произошло бы, не выиграй Логинов уже тут на чемпионате мира спринтерскую гонку и не завоюй потом бронзу в пасьюте.

«Если компетентные органы получают сигнал, то должны реагировать. Логинова и Гараничева разбудили в шесть утра, вломились в номер. Подключаем Министерство иностранных дел. Уже звонил министр спорта. Большая страна сделает все, чтобы защитить наших спортсменов, — заявил в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев. — Обыски были не только в машине Логинова, но и в машине у его личного тренера — Александра Касперовича. Беспредел на итальянской земле».

Во всей этой истории самым неприятным является тот факт, что полицейские явились со своим обыском утром в день эстафетных гонок, скомкав подготовку сборной страны к стартам. А ведь накануне на мировом форуме был день отдыха!

Министерство спорта России уже запросило полную информацию о данном инциденте у Союза биатлонистов России и пояснило, что пока не будет давать каких-либо комментариев, однако напомнит мировому сообществу о действии презумпции невиновности.