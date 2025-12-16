На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США не будут размещать свои войска на Украине

The Guardian: США не будут размещать войска на Украине по плану Трампа
Mariam Zuhaib/AP

США не станут размещать своих военных на территории Украины в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на американских официальных лиц.

По информации издания, на переговорах в Берлине 15 декабря президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры «положительно отреагировали» на предложения американских властей о гарантиях безопасности для Украины.

«Американские официальные лица отказались сообщить конкретные детали того, что будет включать в себя этот пакет мер безопасности, и кто будет защищать Украину, если Россия возобновит военные действия после достижения мирного соглашения. Они подтвердили, что США не будут размещать войска на территории Украины в рамках соглашения», — пишет The Guardian.

При этом о готовности создать «многонациональные силы» для обеспечения гарантий безопасности для Украины уже сообщили европейские лидеры. Их предполагается сформировать в рамках «коалиции желающих» под руководством Европы и при поддержке Соединенных Штатов. Предполагается, что они будут помогать Украине в восстановлении армии, обеспечении контроля над воздушным пространством и безопасности на море, а также осуществлять операции на территории Украины.

Также 16 декабря британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что «коалиция желающих» подготовила планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня.

14 и 15 декабря в Берлине прошли переговоры украинской и американской делегаций по мирному урегулированию украинского конфликта. Главным итогом переговоров стало согласование гарантий безопасности для Украины по аналогии с пятой статьей НАТО.

По итогам берлинских переговоров европейские лидеры опубликовали совместное заявление с гарантиями безопасности для Украины. Они также указали, что численность украинской армии должна остаться на уровне 800 тысяч человек, Украину нужно принять в ЕС, а также необходимо запустить механизм мониторинга и проверки прекращения огня под руководством США и с участием международного сообщества. Однако главным нерешенным вопросом остается выход ВСУ с территории Донбасса.

Ранее в Польше заявили о нежелании участвовать в многонациональных силах на Украине.

