В Красноярске отец устроил стрельбу и заперся в доме с сыном

В Красноярске задержали мужчину, который укрылся в доме с сыном и стрелял
МЧС России

В Красноярске поймали мужчину, который схватил оружие и остался в доме с семилетним сыном. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Инцидент произошел в частном доме на улице Любы Шевцовой. По данным ведомства, местный житель во время конфликта выгнал супругу из дома, затем схватился за неустановленное оружие и выстрелил в сторону улицы.

«Было известно, что в доме находится 7-летний ребенок. Никаких требований мужчина не выдвигал», – сообщается в публикации.

Начальник краевого главка и другие сотрудники вели переговоры с мужчиной. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Позже мужчину задержали, у него изъяли гладкоствольное оружие. Россиянина направили в отделение полиции. По какой причине местный житель устроил стрельбу, в полиции не уточнили.

Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.

Ранее россиянку похитили и сделали рабыней в скам-центре в Мьянме.

