В Шереметьево у самолета при взлете загорелся двигатель

SHOT: у самолета Boeing при взлете в Шереметьево загорелся двигатель

В московском аэропорту Шереметьево у самолета Boeing загорелся двигатель. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации Telegram-канала, самолет должен был вылететь в 07:00 мск в Кайо-Коко на Кубе.

«Когда борт оторвался от земли, со стороны правого двигателя возникла яркая вспышка. Самолет приземлился и начал экстренно тормозить на большой скорости», — говорится в сообщении.

Пассажиры самолета отметили, что ему как будто не хватало мощности при разгоне.

В настоящее время людей выводят из самолета, на место прибыли спасатели и пожарные. Вылет рейса перенесли на 11 часов мск.

14 декабря издание New York Post сообщало, что у летевшего из Вашингтона в Токио лайнера перестал работать двигатель. Инцидент произошел в международном аэропорту Даллес. Воздушное судно компании United Airlines сразу после взлета было вынуждено вернуться в аэропорт в столице США, так как у него отказал двигатель. При этом во время маневра часть крышки двигателя сорвалась и загорелась, в результате чего в лесистой местности возле воздушной гавани произошел пожар.

Всего на борту находились 275 пассажиров и 15 членов экипажа. Самолет совершил успешную посадку, никто из людей не пострадал.

Ранее в Подмосковье спасли членов экипажа рухнувшего самолета.